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Jota Benz publica emotivo video con Angie Arizaga después de ser eliminado de 'Esto es guerra' tras comentario de Jazmín Pinedo: "La vida empieza"

El cantante Jota Benz se negó a afeitarse la barba luego de su cruce de palabras con Jazmín Pinedo. El tribunal de 'Esto es guerra' tomó la drástica decisión de expulsar al hermano de Gino Assereto.

Jota Benz y Angie Arizaga se comprometieron el 30 de diciembre de 2025.
Jota Benz y Angie Arizaga se comprometieron el 30 de diciembre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram/América TV
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Jota Benz y Angie Arizaga inseparables en medio de la tormenta. La sorpresiva expulsión del cantante de ‘Esto es guerra’ desató una ola de comentarios en redes sociales, especialmente luego de que la medida se produjera tras una crítica de Jazmín Pinedo, que detonó un cruce de declaraciones con Jota.

Lejos de apagarse, el exparticipante respondió con un emotivo mensaje: acompañado de Angie, su prometida, y del hijo de ambos, reafirmó que su familia es su mayor motor y la razón por la que se mantiene firme más allá de cualquier polémica.

PUEDES VER: Milena Zárate insinúa que Jota Benz tuvo comportamientos inapropiados cuando estaba con Angie Arizaga

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Jota Benz y Angie Arizaga más juntos que nunca tras eliminación de 'Esto es guerra'

En el clip difundido por Jota Benz y Angie Arizaga, la pareja aparece disfrutando de un instante lleno de ternura junto a su pequeño Matteo Alessandro, de dos años. La escena muestra al niño empujándolos hacia una piscina de pelotas, provocando la caída divertida de ambos padres, quienes no pueden contener la risa ante la ocurrencia de su hijo.

“Familia: donde la vida y el amor nunca acaba”, se lee en letras grandes sobre el video, reforzando el mensaje de unión. A ello se suma la reflexión personal del cantante. “Si ustedes saltan, ¡yo salto, papis!”, escribió, en clara alusión a su hijo y al vínculo que los mantiene más fuertes que nunca.

El lunes 18 de mayo, Jota fue retirado de ‘EEG’ tras negarse a afeitarse la barba. Frente a la exigencia del tribunal, el cantante explicó que no podía modificar su imagen debido a compromisos contractuales con distintas marcas y cuestionó el cambio repentino de reglas, recordando que tanto él como Mario Irivarren habían tenido autorización para mantener ese estilo durante largo tiempo. La respuesta no convenció al tribunal, que le replicó: "Me queda claro que usted pesa mucho más sus campañas que el programa, así que le voy a pedir, por favor, que se retire del programa". Ante ello, Jota se quitó la camiseta de los ‘guerreros’ y se marchó en silencio.

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