HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Cómico 'Cachay' pide ayuda tras brutal agresión en pleno show: "Uno necesita para los medicamentos"

'Cachay' reveló que viene afrontando solo los gastos médicos y aseguró que el presunto agresor, un policía en retiro, no quiere asumir ninguna responsabilidad.

Cómico Cachay reveló la identidad del sujeto que lo agredió. Foto: composición LR/Willax
Cómico Cachay reveló la identidad del sujeto que lo agredió. Foto: composición LR/Willax
Escuchar
Resumen
Compartir

El cómico peruano ‘Cachay’ atraviesa un complicado momento luego de sufrir una violenta agresión durante una presentación en Olmos. El humorista contó que terminó cayendo desde las graderías tras ser empujado por un asistente del público, hecho que le provocó una fractura en la mano y diversos gastos médicos que ahora debe asumir por cuenta propia. Debido a esta situación, el artista decidió pedir apoyo económico a sus seguidores para poder continuar con su tratamiento.

“Que me puedan apoyar con algo sería sensacional porque uno necesita para los medicamentos, sabe que nada es gratis en esta vida”, declaró el artista en el programa 'Amor y fuego'. También reveló que el presunto agresor, identificado por él como Julio Magno Saya Maraví, un policía en retiro, no habría querido hacerse responsable de los costos ocasionados tras el incidente.

PUEDES VER: Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

lr.pe

Cachay denunció a su agresor tras sufrir fractura en la mano

Luego del accidente ocurrido en pleno espectáculo, ‘Cachay’ explicó que acudió al médico legista y posteriormente presentó una denuncia en la comisaría de Olmos, en Lambayeque. El humorista señaló que las lesiones sufridas le han generado deudas inesperadas que han complicado aún más su situación económica. “Hasta ahora de emergencia me voy gastando como 400 soles en las placas de mi mano donde me sale la fractura y de ahí me ha mandado al médico legista”, sostuvo.

Asimismo, el artista lamentó que el hombre señalado como responsable no haya mostrado intención de cubrir los costos médicos ni asumir alguna responsabilidad tras lo ocurrido. “El señor no quiere reconocer. Yo he tenido que decirle ahí a una persona que aunque sea me dé algo. Me han dado un adelanto de la reparación civil para poder costearme los gastos, los pasajes, la comida, la alimentación y pagar a la gente también”, comentó el cómico. Además, compartió públicamente su número telefónico (942069216) para recibir cualquier ayuda económica mediante transferencias o yape.

PUEDES VER: Onelia Molina es ampayada pasando la noche en departamento de Kevin Díaz antes de su beso en 'Esto es guerra'

lr.pe

Cachay contó cómo ocurrió la fuerte caída durante el show

El comediante también relató cómo sucedió la agresión durante el evento en Olmos y aseguró que todo ocurrió de manera inesperada. Según contó, previamente había tenido un breve intercambio cordial con el hombre que luego lo empujó. “En la puerta se acercó, me saludó, ‘hola Cachay’, me dio la mano y subí. Es el único contacto que he hecho con él y ahí nada más hasta que subí al último escalón casi y ahí es donde me tira él de frente para caer de espaldas”, explicó.

Además, destacó la reacción de algunas personas del público que intentaron ayudarlo para evitar que el golpe fuera aún peor. “Gracias a la gente de Olmos que en la tirada ha puesto su mano y ha tratado de que no caiga al piso, pero la caída ha sido tan fuerte que caí encima de un señor y ahí reboté al cemento donde me he fracturado la mano”, afirmó el artista, quien continúa recuperándose mientras espera que las autoridades investiguen el caso.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Onelia Molina lanza coqueto mensaje a Kevin Díaz tras darse apasionado beso en 'Esto es guerra': "¡Qué bien besa!"

Onelia Molina lanza coqueto mensaje a Kevin Díaz tras darse apasionado beso en 'Esto es guerra': "¡Qué bien besa!"

LEER MÁS
Milena Zárate no se aguanta y grita de miedo en vivo por fuerte temblor de 6,1: "¡Ay, yo me muero!"

Milena Zárate no se aguanta y grita de miedo en vivo por fuerte temblor de 6,1: "¡Ay, yo me muero!"

LEER MÁS
Monserrat Seminario lanza advertencia tras romance de Melcochita con joven de 22 años: “Su chibola es la que maneja sus cuentas”

Monserrat Seminario lanza advertencia tras romance de Melcochita con joven de 22 años: “Su chibola es la que maneja sus cuentas”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS
'Metiche' hace fuerte crítica a Christian Domínguez tras confirmarse boda con Karla Tarazona: "Él se enamora de una y de otra"

'Metiche' hace fuerte crítica a Christian Domínguez tras confirmarse boda con Karla Tarazona: "Él se enamora de una y de otra"

LEER MÁS
Magaly lanza peculiar propuesta sobre boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: "Paga doble el que dice que no va a durar"

Magaly lanza peculiar propuesta sobre boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: "Paga doble el que dice que no va a durar"

LEER MÁS
Onelia Molina es ampayada pasando la noche en departamento de Kevin Díaz antes de su beso en 'Esto es guerra'

Onelia Molina es ampayada pasando la noche en departamento de Kevin Díaz antes de su beso en 'Esto es guerra'

LEER MÁS
Jota Benz publica emotivo video con Angie Arizaga después de ser eliminado de 'Esto es guerra' tras comentario de Jazmín Pinedo: "La vida empieza"

Jota Benz publica emotivo video con Angie Arizaga después de ser eliminado de 'Esto es guerra' tras comentario de Jazmín Pinedo: "La vida empieza"

LEER MÁS
Cómico 'Cachay' es agredido bruscamente en show en Chiclayo y queda gravemente herido: fue llevado de emergencia a centro de salud

Cómico 'Cachay' es agredido bruscamente en show en Chiclayo y queda gravemente herido: fue llevado de emergencia a centro de salud

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025