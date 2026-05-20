Cómico 'Cachay' pide ayuda tras brutal agresión en pleno show: "Uno necesita para los medicamentos"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El cómico peruano ‘Cachay’ atraviesa un complicado momento luego de sufrir una violenta agresión durante una presentación en Olmos. El humorista contó que terminó cayendo desde las graderías tras ser empujado por un asistente del público, hecho que le provocó una fractura en la mano y diversos gastos médicos que ahora debe asumir por cuenta propia. Debido a esta situación, el artista decidió pedir apoyo económico a sus seguidores para poder continuar con su tratamiento.

“Que me puedan apoyar con algo sería sensacional porque uno necesita para los medicamentos, sabe que nada es gratis en esta vida”, declaró el artista en el programa 'Amor y fuego'. También reveló que el presunto agresor, identificado por él como Julio Magno Saya Maraví, un policía en retiro, no habría querido hacerse responsable de los costos ocasionados tras el incidente.

Cachay denunció a su agresor tras sufrir fractura en la mano

Luego del accidente ocurrido en pleno espectáculo, ‘Cachay’ explicó que acudió al médico legista y posteriormente presentó una denuncia en la comisaría de Olmos, en Lambayeque. El humorista señaló que las lesiones sufridas le han generado deudas inesperadas que han complicado aún más su situación económica. “Hasta ahora de emergencia me voy gastando como 400 soles en las placas de mi mano donde me sale la fractura y de ahí me ha mandado al médico legista”, sostuvo.

Asimismo, el artista lamentó que el hombre señalado como responsable no haya mostrado intención de cubrir los costos médicos ni asumir alguna responsabilidad tras lo ocurrido. “El señor no quiere reconocer. Yo he tenido que decirle ahí a una persona que aunque sea me dé algo. Me han dado un adelanto de la reparación civil para poder costearme los gastos, los pasajes, la comida, la alimentación y pagar a la gente también”, comentó el cómico. Además, compartió públicamente su número telefónico (942069216) para recibir cualquier ayuda económica mediante transferencias o yape.

Cachay contó cómo ocurrió la fuerte caída durante el show

El comediante también relató cómo sucedió la agresión durante el evento en Olmos y aseguró que todo ocurrió de manera inesperada. Según contó, previamente había tenido un breve intercambio cordial con el hombre que luego lo empujó. “En la puerta se acercó, me saludó, ‘hola Cachay’, me dio la mano y subí. Es el único contacto que he hecho con él y ahí nada más hasta que subí al último escalón casi y ahí es donde me tira él de frente para caer de espaldas”, explicó.

Además, destacó la reacción de algunas personas del público que intentaron ayudarlo para evitar que el golpe fuera aún peor. “Gracias a la gente de Olmos que en la tirada ha puesto su mano y ha tratado de que no caiga al piso, pero la caída ha sido tan fuerte que caí encima de un señor y ahí reboté al cemento donde me he fracturado la mano”, afirmó el artista, quien continúa recuperándose mientras espera que las autoridades investiguen el caso.