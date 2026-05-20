Universitario vs Nacional EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2026: historial, horario y canal de TV para ver el partido
Héctor Cúper debuta al mando de Universitario en un decisivo partido para su futuro en Copa Libertadores. Sigue la transmisión del U vs Nacional por la fecha 5 del grupo B.
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Universitario vs Nacional EN VIVO HOY | La U disputará una ‘final’ en Montevideo por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026. Ambas escuadras se enfrentarán a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrá seguir la previa y todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Este compromiso marcará el debut del experimentado entrenador Héctor Cúper en el banquillo merengue. Luego de quedarse sin opciones de ganar el Torneo Apertura, el estratega buscará sumar de visita para mantener la ilusión de clasificar a octavos de final del certamen continental.
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Universitario se encuentra en zona de clasificación al repechaje de Copa Sudamericana. Foto: Conmebol
¿A qué hora juega Universitario vs Nacional?
En suelo peruano, el quinto partido de la U en Copa Libertadores empezará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lugar del mundo, no te preocupes: hemos preparado una guía de horarios.
- México: 4.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (jueves 21)
¿Dónde ver Universitario vs Nacional?
La transmisión por TV del Universitario vs Nacional estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney+, con suscripción previa.
- Argentina: Fox Sports
- Bolivia: ESPN
- Brasil: Paramount+
- Chile: ESPN 5
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: Disney+
- Ecuador: ESPN
- México: Disney+
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz
- Canadá: beIN Sports, Fanatiz
¿Cómo ver Universitario vs Nacional por internet gratis?
Si deseas ver Universitario vs Nacional por online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney+; en caso de que no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
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Universitario vs Nacional: alineaciones probables
Estos son los posibles equipos titulares de la U y el Bolso. El argentino Héctor Cúper mantendría la habitual línea de 3 en defensa en su primer partido al mando de los merengues.
- Universitario: Manuel Vargas; Cain Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Crarabalí; Edison Flores y Alex Valera.
- Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Emiliano Ancheta, Luciano Boggio, Alexander Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcía; Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.
Universitario vs. Nacional: pronósticos
Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Nacional de Uruguay debido a que jugará como local en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.
- Betsson: gana Universitario (4,25), empate (3,35), gana Nacional (1,85)
- Betano: gana Universitario (4,65), empate (3,50), gana Nacional (1,91)
- Bet365: gana Universitario (4,33), empate (3,40), gana Nacional (1,90)
- 1XBet: gana Universitario (4,37), empate (3,48), gana Nacional (1,90)
- Coolbet: gana Universitario (4,30), empate (3,40), gana Nacional (1,90)
- Doradobet: gana Universitario (4,33), empate (3,50), gana Nacional (1,90)
Universitario vs Nacional: historial
Universitario y Nacional de Uruguay se enfrentaron en siete ocasiones en competiciones internacionales. Así quedaron los últimos partidos.
- Universitario 4-2 Nacional | 29.04.2026 | Copa Libertadores
- Nacional 2-0 Universitario | 18.03.2003 | Copa Libertadores
- Universitario 2-2 Nacional | 15.04.2003 | Copa Libertadores
- Nacional 3-3 Universitario | 24.04.1972 | Copa Libertadores
- Universitario 3-0 Nacional | 13.04.1972 | Copa Libertadores