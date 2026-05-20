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Ignacio Buse logró histórico triunfo sobre Jakub Menšík y avanzó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse brilló en Hamburgo tras aplastar a Jakub Menšík y clasificar a cuartos del ATP 500 con un contundente 6-0 y 6-3.

Ignacio Buse clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo.
Ignacio Buse clasificó a cuartos de final de ATP 500 de Hamburgo. | IPD
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El tenis peruano vive un gran momento gracias a Ignacio Buse. El joven nacional firmó una actuación sobresaliente en el ATP 500 de Hamburgo tras derrotar con autoridad a Jakub Menšík, actual número 28 del ranking ATP, y asegurar su presencia en los cuartos de final del certamen.

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'Nacho' mostró un nivel arrollador desde el inicio del encuentro. Con un tenis agresivo, sólido desde el fondo de la cancha y muy efectivo con su servicio, se quedó con el primer set por un contundente 6-0 que sorprendió a los asistentes en Alemania. En la segunda manga mantuvo el dominio y cerró el encuentro con un 6-3 para sellar una de las victorias más importantes de su carrera.

El peruano, que forma parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, continúa consolidándose en el circuito internacional y ahora busca seguir haciendo historia en Hamburgo. En la próxima ronda afrontará un duro desafío ante el ganador del duelo entre Ugo Humbert y Karén Khachanov.

El encuentro por los cuartos de final está programado para este jueves 21 de mayo desde las 5:00 a. m. (hora peruana) en el Complejo Am Rothenbaum, escenario principal del certamen alemán donde Buse buscará seguir haciendo historia.

La gran actuación de Ignacio Buse ha despertado la ilusión de la afición peruana, que sigue de cerca la evolución de una de las principales promesas del deporte nacional.

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