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Fiorella Molinelli: "Susana Higuchi y Kenji me dijeron que Keiko Fujimori es una persona mala"

La excandidata presidencial de Fuerza y Libertad recordó un episodio en el que la candidata de Fuerza Popular fue catalogada negativamente por sus propios familiares. Señaló que no endosará ninguna de las dos candidaturas en segunda vuelta.

Fiorella Molinelli contó detalles de un acercamiento a familiares de la candidata fujimorista | Composición: LR.
Fiorella Molinelli contó detalles de un acercamiento a familiares de la candidata fujimorista | Composición: LR.
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Fiorella Molinelli, excandidata presidencial por Fuerza y Libertad, recordó un encuentro que sostuvo con Kenji Fujimori y Susana Higuchi. La exministra señaló en el programa de streaming 'Arde Troya', de La República, que ambos familiares de Keiko Fujimori le manifestaron que la lideresa de Fuerza Popular “no era una buena persona”.

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“Guardo en mi corazón un acercamiento que tuve con su hermano Kenji Fujimori y su madre, Susana Higuchi. Se me quedó grabado un momento en el que me dijeron: ‘Keiko Fujimori es una persona mala. Ella no va a cambiar’. ‘Mi hermana es mala, Fiorella, ella no va a cambiar’. Que te lo diga tu propia familia me pareció terrible”, declaró en entrevista con Juliana Oxenford.

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La exministra señaló que no respaldará ni la candidatura de Keiko Fujimori ni la de Roberto Sánchez. Asimismo, sostuvo que la reciente reunión entre la lideresa fujimorista y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), miembro de su partido y excandidato al Senado por la agrupación, respondió a motivaciones políticas por parte de Fujimori.

“Pienso que sí (fue una visita oportunista). Pienso que PPK también lo cree. Estuvimos hace unos 10 o 12 días almorzando con él. Hablamos de lo terrible que sería repetir la foto de 2021. Conversamos sobre la posición que deberíamos tener como partido político y sobre el gran costo que significaría darle tanto a Keiko como a Sánchez un cheque en blanco. (…) En el caso de Keiko, creemos que su actuar no se condice con una fotografía de un momento. Siempre hemos considerado que no nos ha ofrecido garantías democráticas”, afirmó.

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Fiorella Molinelli también increpó a Sánchez en debate presidencial

La exministra también ha tenido comentarios para el candidato de Juntos por el Perú. Durante el debate presidencial pasado, Molinelli increpó a Sánchez por llevar una plataforma a favor del expresidente Pedro Castillo. La candidata optó por recordar cuando el expresidente intentó dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

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“Cerrón) nos regaló una fórmula presidencial de la que ya nadie se acuerda. Señor (Roberto Sánchez), Castillo nos dio un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre y nos dejo a la señora Boluarte que tendrá que rendir cuentas por sus Rolex, cirugías y nuestros hermanos muertos en el sur”, apuntó.

Roberto Sánchez evitó responder en ese momento a las críticas y optó por enfocarse en exponer su propuesta para lograr la captura de los prófugos de la justicia.

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