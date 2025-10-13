Eva Ayllón se encuentra en Estados Unidos dando una serie de conciertos y Natalia Málaga la acompañó. Foto: Composición LR/Instagram.

Eva Ayllón se encuentra en Estados Unidos dando una serie de conciertos y Natalia Málaga la acompañó. Foto: Composición LR/Instagram.

Eva Ayllón se encuentra en Estados Unidos ofreciendo una serie de conciertos para la comunidad peruana, acompañada de Daniela Darcourt. Durante su gira, también estuvo presente Natalia Málaga, con quien se ha especulado que mantiene una relación sentimental.

En un reciente show en New Jersey, la cantante criolla invitó a la exvoleibolista a subir al escenario y la presentó ante el público. Aprovechó el momento para agradecerle públicamente por su apoyo y ambas se dieron un abrazo.

Sin embargo, cuando Ayllón le pidió a Málaga que bailará con ella, esta se negó, lo que generó un momento de incomodidad para la artista, según las imágenes que compartió Instarándula,

Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por no querer bailar con ella

Cuando el escenario era una fiesta total, Eva Ayllón le pidió a Natalia Málaga que bailará con ella. Sin embargo, la exvoleivolista se negó, pese a que la cantante insistía una y otra vez, incluso tocándole la espalda para animarla a moverse. Ante la negativa, la criolla, según se vio en las imágenes, se mostró incómoda y alzó la voz.

Al notar esa reacción, Málaga finalmente accedió y bailó brevemente con la cantante. Esto cambió por completo el ánimo de la artista, quien pasó de la molestia a la sonrisa, dejando atrás el tenso momento ocurrido en pleno escenario.

Natalia Málaga revela cuánto dinero gana con Eva Ayllón

Durante una audiencia judicial, Natalia Málaga expuso sus ingresos económicos ante a un juez y contó cuánto gana, aproximadamente, como la manager de Eva Ayllón. “Son montos referenciales, no tengo un sueldo fijo (...) Gano 500 soles en los momentos que hago mi trabajo”, contó la exdeportista.

Además, explicó que recibe un sueldo fijo del instituto peruano del deporte (IPD) de S/1.050 y que es dueña de una academia de vóley, donde puede llegar a ganar hasta S/ 12.000 durante la temporada de verano.