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Judicialidad

Continúa campaña maratónica de entrega de depósitos judiciales por alimentos

La campaña nacional "Justicia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" cumple un día, enfocándose en la entrega de órdenes de pago de pensiones de alimentos.

Jueces y personal judicial están llevando a cabo la entrega de depósitos en varios juzgados de Paz Letrado. Fuente: difusión.
Jueces y personal judicial están llevando a cabo la entrega de depósitos en varios juzgados de Paz Letrado. Fuente: difusión.
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Hoy se cumple un día de la campaña nacional simultánea “Justicia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde los jueces, juezas y personal vienen entregando órdenes de pago por pensión de alimentos a favor de la parte beneficiaria.

Aquí les dejamos imágenes de la entrega de depósitos judiciales en los juzgados de Paz Letrado de Huancabamba, Canchaque, Las Lomas y Chulucanas.

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