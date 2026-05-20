Continúa campaña maratónica de entrega de depósitos judiciales por alimentos
La campaña nacional "Justicia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" cumple un día, enfocándose en la entrega de órdenes de pago de pensiones de alimentos.
Hoy se cumple un día de la campaña nacional simultánea “Justicia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde los jueces, juezas y personal vienen entregando órdenes de pago por pensión de alimentos a favor de la parte beneficiaria.
Aquí les dejamos imágenes de la entrega de depósitos judiciales en los juzgados de Paz Letrado de Huancabamba, Canchaque, Las Lomas y Chulucanas.