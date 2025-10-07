Eva Ayllón se presentará este 29 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición, cerrando sus 55 años de carrera artística con el concierto 'Y sigo aquí'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La música criolla vivirá una noche inolvidable este 29 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, cuando Eva Ayllón, la voz más representativa del Perú, suba por primera vez a este escenario para ofrecer el concierto de clausura de las celebraciones por sus 55 años de carrera artística. El espectáculo lleva por título “Y sigo aquí”, un mensaje de vigencia y gratitud hacia el público que la ha acompañado durante más de cinco décadas.



Este 2025 ha sido un año especialmente intenso para la cantante, distinguida con el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy en 2019. Con motivo de este aniversario, Eva Ayllón emprendió una gira nacional que la llevó a presentarse en diversas ciudades del interior del país, llevando su arte a públicos de Ilo, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Piura, Ica y Cajamarca. Cada concierto fue un encuentro emotivo, donde generaciones enteras se unieron en torno a los valses, marineras, festejos y landós que forman parte del ADN cultural peruano.

Con “Y sigo aquí”, entradas a la venta en Ticketmaster, la intérprete cerrará el ciclo de celebraciones de este año en la capital, en un escenario emblemático y al aire libre que promete una velada cargada de tradición y emoción. Será también la oportunidad para repasar los grandes éxitos que marcaron su trayectoria, desde clásicos del cancionero criollo hasta composiciones que han quedado grabadas como himnos en la memoria popular.



Más allá de los reconocimientos, Eva Ayllón representa un símbolo de identidad y orgullo para el Perú. Su voz ha preservado y difundido la riqueza de la música criolla, llevando a nuevas generaciones a valorar sus raíces y consolidando este legado como parte del patrimonio cultural del país. En cada interpretación, Eva rinde homenaje a la historia y a la diversidad de nuestra nación.



A lo largo de su carrera, Eva Ayllón ha conquistado escenarios de América, Europa y Asia, consolidándose como una verdadera embajadora de la música peruana en el mundo. Su fuerza interpretativa, su cercanía con el público y su constancia artística la han convertido en un referente de identidad y orgullo nacional.



El concierto de este 29 de noviembre representa también un recordatorio de la vigencia y trascendencia de una artista que, tras 55 años de carrera, mantiene intacta su capacidad de emocionar. Las entradas ya están a la venta y la expectativa crece por una noche que promete ser memorable.

