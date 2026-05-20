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La expectativa por el esperado concierto de Ed Sheeran en Lima continúa creciendo a pocas horas de su presentación en el Estadio Nacional. Sin embargo, antes de subir al escenario, quienes se robaron la atención en redes sociales fueron los integrantes de la banda irlandesa Beoga, agrupación que acompaña al artista europeo en su gira y que sorprendió al público peruano al interpretar la emblemática cumbia 'Cariñito' en un bar de Miraflores.

El momento fue compartido por el músico y compositor peruano Lucho Quequezana, quien acompañó a los artistas europeos tocando el charango durante la interpretación. “No importa que hayan venido desde el otro lado del mundo. Imposible resistirse a nuestra música. Gracias Beoga, la banda de Ed Sheeran”, escribió el artista nacional en la descripción de uno de los videos publicados en redes sociales.

Banda de Ed Sheeran y Lucho Quequezana hicieron vibrar con clásico de la cumbia peruana

Horas antes del concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional, la agrupación irlandesa Beoga generó reacciones en redes sociales luego de ser captada durante una improvisada presentación musical en un conocido bar de Miraflores. Los músicos europeos interpretaron diversas canciones durante el encuentro, pero la que terminó robándose todas las miradas fue la popular cumbia peruana 'Cariñito', tema compuesto en 1979 por el peruano Ángel Aníbal Rosado y convertido en uno de los himnos musicales más queridos del país.

Lucho Quequezana se sumó a la banda tocando el charango, aportando un sonido andino que encajó perfectamente con el estilo folk de los artistas irlandeses. Por su parte, los integrantes de Beoga añadieron piano, guitarra, acordeón y hasta un violín, creando una versión distinta que emocionó a todos los presentes. En los videos compartidos en redes sociales se observa cómo los asistentes comenzaron a reunirse alrededor de los músicos para aplaudir y grabar el inesperado momento.

La reacción en plataformas digitales fue inmediata. Muchos usuarios pidieron incluso que la canción sea interpretada nuevamente durante el concierto de Ed Sheeran en Lima, donde también se presentará Christian Meier como artista encargado de abrir el show. Los comentarios destacaron el reconocimiento internacional que tiene la música peruana y celebraron que artistas extranjeros conecten con clásicos nacionales como 'Cariñito'.

No es la primera vez que la famosa cumbia peruana conquista a artistas internacionales. En 2025, la cantante Dua Lipa también sorprendió al interpretar el mismo tema junto al cantante peruano Mauricio Mesones durante su presentación en Lima. Ahora, la banda de Ed Sheeran vuelve a demostrar que la música peruana sigue cruzando fronteras y conquistando escenarios internacionales.