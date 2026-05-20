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Yiddá Eslava rompió su silencio luego de ser captada junto a Carlos Alcántara durante una salida nocturna el último fin de semana. Aunque ambos fueron vinculados tras las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme, la actriz dejó en claro que no mantiene ningún romance con el popular ‘Cachín’.

La exintegrante de ‘Combate’ aseguró que actualmente ambos se encuentran en la “friendzone” y explicó que el actor estaría atravesando una etapa distinta en su vida, razón por la que descartó descartó iniciar una relación sentimental con él.

Yiddá Eslava aclara situación con Carlos Alcántara tras ser captados juntos

En declaraciones exclusivas para el programa de Magaly Medina, la ex chica reality habló sobre el vínculo que mantiene con Carlos Alcántara y dejó en claro que no busca involucrarse sentimentalmente con el actor.

“Estamos ambos en la friendzone. Imagínate. Yo siento que él está en la etapa de vivir y es lo que le toca. Yo lo aplaudo, se lo celebro porque él está soltero y puede hacer lo que le da la gana”, comentó.

Sin embargo, la actriz explicó que no se siente identificada con el estilo de vida que actualmente estaría llevando el protagonista de ‘Asu Mare’.

“No sé si quiero ser parte de esa etapa. Aun estando soltera, no quiero que me metan en un mismo saco de él. Si salgo con alguien, salgo con alguien. No es mi estilo estar vinculándome con alguien tan conocido también como Cachín. No es lo que quiero para mí”, agregó.

¿Qué pasó entre Yiddá Eslava y Carlos Alcántara?

Las declaraciones de Yiddá Eslava llegan luego de que fuera captada ingresando junto a Carlos Alcántara a una discoteca durante el último fin de semana, hecho que rápidamente despertó rumores sobre un posible romance.

Tras la difusión de las imágenes, el propio ‘Cachín’ se pronunció sobre lo sucedido en un podcast y aseguró que perdió de vista a la actriz durante la salida.

“Pido disculpas a mi amiga que la invité a una inauguración, pero me perdí y no la vi más. Mándale saludos y dile que estoy arrepentido”, comentó para el pódcast Sin Más que Decir.

Por su parte, Yiddá también dejó en claro que, si vuelven a ser vistos juntos nuevamente, será únicamente como amigos y no como pareja sentimental.