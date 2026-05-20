Partidos de hoy, miércoles 20 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Sudamericana, Copa Libertadores y la participación de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 20 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Europa League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Los clubes peruanos disputarán duelos claves para meterse en octavos de final de la Copa Libertadores. Universitario de Deportes visitará a Nacional de Uruguay, mientras que Sporting Cristal necesita sumar en Barranquilla ante Junior.
Partidos de la Europa League HOY
- Friburgo vs Aston Villa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en el ATP 500 de Hamburgo
- Ignacio Buse vs Jakub Mensík (octavos de final)
- Hora: 5.00 a. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Santos vs San Lorenzo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Boston River vs O’Higgins
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Olimpia vs Vasco da Gama
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports, DGo
- Independiente Petrolero
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Premier League
- Gremio vs Palestino
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports, DGo
- River Plate vs Bragantino
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports, DGo
Partidos de HOY en Copa Libertadores
- Nacional vs Universitario
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Flamengo vs Estudiantes La Plata
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- LDU Quito vs Lanús
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 6, Disney Plus
- Palmeiras vs Cerro Porteño
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Junior vs Sporting Cristal
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Cusco FC vs Independiente de Medellín
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus