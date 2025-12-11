HOYSuscripcion LR Focus

Alessia Rovegno es ampayada besándose con misterioso joven: 'Amor y fuego' expone exclusivas imágenes

¡Ampay! La exMiss Perú Alessia Rovegno habría iniciado un nuevo romance con un misterioso galán. El programa de 'Peluchín' y Gigi Mitre captó el romántico beso de la pareja.

Alessia Rovegno tendría nueva pareja. Foto: composición LR/Willax
Alessia Rovegno tendría nueva pareja. Foto: composición LR/Willax

La exMiss Perú Alessia Rovegno fue captada por las cámaras de 'Amor y fuego' besándose con un misterioso joven en los exteriores de su edificio. Las imágenes emitidas por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre confirmarían que la modelo habría iniciado un nuevo romance, dejando atrás definitivamente su relación con Hugo García, con quien terminó hace casi un año.

En las imágenes, la modelo aparece sonriente y emocionada al reencontrarse con su nuevo galán. Además, se observa también como el joven le entrega algunas pertenencias a la hija de Bárbara Cayo antes de despedirse con otro beso y un abrazo.

PUEDES VER: Alessia Rovegno habla por primera vez sobre Hugo García tras imágenes de Isabela Ladera: 'Le voy a desear lo mejor siempre'

lr.pe

Alessia Rovegno tendría nueva pareja luego de su relación con Hugo García

Según el informe difundido por 'Amor y fuego', Alessia Rovegno habría iniciado un romance con un joven empresario, con quien fue captada besándose en la entrada de su condominio. Las cámaras registraron el preciso momento en el que el empresario llega en su camioneta Porsche y la modelo sale a recibirlo, incluso sin zapatos, en señal de evidente emoción. Ambos se saludan con un beso, un abrazo y gestos cariñosos que confirmaron su cercanía.

Días atrás, un seguidor del programa grabó a la exMiss Perú caminando de la mano por las calles de Miami junto a un misterioso joven, quien sería el mismo con quien fue recientemente ampayada, mientras paseaban a un perrito. Según los registros migratorios que mostró el programa, ambos regresaron juntos al Perú el 8 de diciembre.

PUEDES VER: Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: 'Próximo destino'

lr.pe

¿Quién es el misterioso joven con quien fue ampayada Alessia Rovegno?

El hombre ampayado besándose con Alessia Rovegno es Álvaro Villacorta Canessa, un empresario de 37 años dedicado al rubro de comercio exterior. Actualmente, es gerente de cuatro empresas y socio de dos compañías adicionales, además de formar parte del directorio de una reconocida empresa de gestión de recursos humanos junto con su padre y su hermano.

La diferencia de edad entre la pareja es de 10 años: mientras el empresario tiene 37, la modelo cuenta con 27. Contrario a su relación con Hugo García, que tuvo amplia exposición mediática, este nuevo romance se estaría desarrollando de manera privada y lejos del mundo del espectáculo.

