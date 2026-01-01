¿Boda a la vista? Ana Lucía Urbina desata rumores de matrimonio entre Susana Alvarado y Paco Bazán tras inesperado comentario
Durante brindis, las integrantes de Corazón Serrano bromearon sobre el futuro de la relación de Susana Alvarado con el conductor Paco Bazán.
En las previas de las celebraciones por Año Nuevo, las integrantes de Corazón Serrano hicieron una pausa para compartir. Las cantantes se tomaron un tiempo para brindar por la llegada del 2026 y, fieles a su estilo, bromearon sobre proyectos, sueños y hasta el futuro sentimental. De esta forma, Ana Lucía Urbina lanzó un comentario que encendió los rumores en la farándula.
Integrantes de Corazón Serrano bromean sobre boda de Susana Alvarado y Paco Bazán en el 2026
Entre risas, la artista Ana Lucía Urbina deslizó que su compañera Susana Alvarado estaría próxima a dar el 'sí' junto al conductor deportivo Paco Bazán en el 2026. “Susana se casa, se casa, para ya bailar”, dijo en tono jocoso, provocando carcajadas entre las presentes.
La frase fue repetida por los fans en redes, alimentando las especulaciones sobre un posible compromiso en puerta. La reacción de Susana Alvarado sorprendió y dejó entrever que este suceso estaría muy cerca. "¿Quién sabe?", expresó.
¿Cómo se conocieron Susana Alvarado y Paco Bazán?
El primer encuentro entre Paco Bazán y Susana Alvarado ocurrió en febrero de 2024, cuando ella cantaba con Corazón Serrano en Radio Nueva Q y él trabajaba como locutor en una estación contigua.
Una casualidad lo llevó a la cabina donde quedó cautivado por la voz de la joven, provocando el nerviosismo de la cantante. Tras ello, estuvieron en contacto a través de programas de TV y otras emisiones radiales.