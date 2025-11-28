HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

¿Qué pasa con la controversial sentencia de Pedro Castillo? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Acusan a Deyvis Orosco por supuesta infracción de derechos de autor en su nuevo tema

Deyvis Orosco fue denunciado formalmente por Edwin Alfredo Facho, quien posee los derechos de exclusividad de la canción 'Partidos en mil pedazos'. El denunciante aseguró que intentó comunicarse con el 'Bomboncito de la cumbia', pero no obtuvo respuesta.

Deyvis Orosco hizo caso omiso y lanzó adelanto de videoclip. Foto / Composición: LR
Deyvis Orosco hizo caso omiso y lanzó adelanto de videoclip. Foto / Composición: LR

El cantante de cumbia Deyvis Orosco fue denunciado por apropiación indebida de la canción 'Partido en mil pedazos', según difundió un conocido medio local. La acción legal fue interpuesta por Edwin Alfredo Facho, quien afirma tener la exclusividad de los derechos de la obra y exige que se respeten los términos legales de explotación musical. En el pasado, el 'Bomboncito de la cumbia' fue acusado por el compositor Lener Muñoz por grabar sus temas sin autorización.

Según el denunciante, la noticia le llegó a través de su hermano, quien le contó que el Deyvis Orosco estaría presentando el tema como propio, pese a que - asegura - él posee la exclusividad por tres años para grabar y difundir 'En mil pedazos', creación del compositor Miguel Augusto Laynes Dueñas. Facho intentó comunicarse directamente con Deyvis Orosco, pero no obtuvo respuesta.

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Actor Mario Cortijo asegura que fue todo un reto dar vida a Deyvis Orosco en ‘Tu nombre y el mío’: “Representó un hito en mi carrera”

lr.pe

Deyvis Orosco incumplió derechos de autor

“Me doy con la sorpresa que el señor Deyvis Orosco lanza el tema como inédito de él. Yo digo ¿qué está pasando?”, declaró Edwin Alfredo Facho para 'Amor y fuego'. A pesar de su desconcierto, también buscó contactar al mánager de Orosco, pero nunca recibió un pronunciamiento. Ante ello, envió una carta notarial para solicitar explicaciones formales sobre la interpretación y el uso del tema.

Facho afirma que, inicialmente, Orosco reconoció desconocer la titularidad de los derechos y se comprometió a detener la irregularidad. Sin embargo. la disputa escaló más cuando el 'Bomboncito de la cumbia ‘lanzó un adelanto del videoclip de la canción junto a Xiomy Kanashiro. Para sorpresa del denunciante, Deyvis Orosco lo demandó y le exigió que se rectifique en un plazo de 24 horas.

PUEDES VER: Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: 'Se me declaró, me decía que le gustaba mucho'

lr.pe

Historial mediático de Deyvis Orosco

Esta no es la primera vez que Deyvis Orosco enfrenta disputas legales relacionadas con los temas que interpreta. En el pasado, protagonizó un conflicto con su primo Bill Orosco, a quien demandó para impedirle usar el apellido como nombre artístico y para restringirle el uso de canciones del grupo Néctar.

En su momento, Deyvis Orosco evitó dar mayores detalles y solo señaló que prefería enfocarse en su trabajo. Bill Orosco, en cambio, aseguró que la disputa deterioró los lazos familiares y que incluso el cantante dejó de visitar a su abuela. "Nosotros pasábamos la Navidad juntos, siempre", lamentó, recordando como el conflicto quebró la relación.

Notas relacionadas
Actor Mario Cortijo asegura que fue todo un reto dar vida a Deyvis Orosco en ‘Tu nombre y el mío’: “Representó un hito en mi carrera”

Actor Mario Cortijo asegura que fue todo un reto dar vida a Deyvis Orosco en ‘Tu nombre y el mío’: “Representó un hito en mi carrera”

LEER MÁS
Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

LEER MÁS
Bill Orosco revela que Deyvis Orosco se mantiene alejado de su familia tras conflictos personales: “No va a ver a mi abuela”

Bill Orosco revela que Deyvis Orosco se mantiene alejado de su familia tras conflictos personales: “No va a ver a mi abuela”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

LEER MÁS
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
Milett Figueroa revela por qué Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación: "Tenemos un carácter fuerte"

Milett Figueroa revela por qué Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación: "Tenemos un carácter fuerte"

LEER MÁS
¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

LEER MÁS
Suheyn Cipriani admite que decidió alejarse de su exsaliente tras ver informe de Magaly Medina: "Evitar problemas"

Suheyn Cipriani admite que decidió alejarse de su exsaliente tras ver informe de Magaly Medina: "Evitar problemas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025