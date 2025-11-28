El cantante de cumbia Deyvis Orosco fue denunciado por apropiación indebida de la canción 'Partido en mil pedazos', según difundió un conocido medio local. La acción legal fue interpuesta por Edwin Alfredo Facho, quien afirma tener la exclusividad de los derechos de la obra y exige que se respeten los términos legales de explotación musical. En el pasado, el 'Bomboncito de la cumbia' fue acusado por el compositor Lener Muñoz por grabar sus temas sin autorización.

Según el denunciante, la noticia le llegó a través de su hermano, quien le contó que el Deyvis Orosco estaría presentando el tema como propio, pese a que - asegura - él posee la exclusividad por tres años para grabar y difundir 'En mil pedazos', creación del compositor Miguel Augusto Laynes Dueñas. Facho intentó comunicarse directamente con Deyvis Orosco, pero no obtuvo respuesta.

TE RECOMENDAMOS ¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

Deyvis Orosco incumplió derechos de autor

“Me doy con la sorpresa que el señor Deyvis Orosco lanza el tema como inédito de él. Yo digo ¿qué está pasando?”, declaró Edwin Alfredo Facho para 'Amor y fuego'. A pesar de su desconcierto, también buscó contactar al mánager de Orosco, pero nunca recibió un pronunciamiento. Ante ello, envió una carta notarial para solicitar explicaciones formales sobre la interpretación y el uso del tema.

Facho afirma que, inicialmente, Orosco reconoció desconocer la titularidad de los derechos y se comprometió a detener la irregularidad. Sin embargo. la disputa escaló más cuando el 'Bomboncito de la cumbia ‘lanzó un adelanto del videoclip de la canción junto a Xiomy Kanashiro. Para sorpresa del denunciante, Deyvis Orosco lo demandó y le exigió que se rectifique en un plazo de 24 horas.

Historial mediático de Deyvis Orosco

Esta no es la primera vez que Deyvis Orosco enfrenta disputas legales relacionadas con los temas que interpreta. En el pasado, protagonizó un conflicto con su primo Bill Orosco, a quien demandó para impedirle usar el apellido como nombre artístico y para restringirle el uso de canciones del grupo Néctar.

En su momento, Deyvis Orosco evitó dar mayores detalles y solo señaló que prefería enfocarse en su trabajo. Bill Orosco, en cambio, aseguró que la disputa deterioró los lazos familiares y que incluso el cantante dejó de visitar a su abuela. "Nosotros pasábamos la Navidad juntos, siempre", lamentó, recordando como el conflicto quebró la relación.