Pamela López da sorpresiva declaración tras cirugía de Paul Michael: “A disfrutar el proceso”

Cantante Paul Michael se sometió a una operación de engrosamiento íntimo y Pamela López llamó la atención con sus declaraciones. 

Pamela López y Paul Michael vienen desarrollando una relación sin sobresaltos. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
Paul Michael sorprendió a muchos al someterse a una operación de engrosamiento en su miembro viril, asegurando que se sentía muy inseguro al momento de sostener intimidad. Tras haber sido dado de alta hace unos días, Pamela López, pareja del cantante, fue consultada sobre el tema y llamó la atención con sus declaraciones.

“¿No te sentías decepcionada de él en esa parte?”, le preguntó el reportero de ‘Amor y fuego’. Ante ello, la todavía esposa de Christian Cueva se sinceró. “La verdad no necesitaba, pero ahora que lo tiene, hay que disfrutar del proceso”, precisó la trujillana, mostrando al final un gesto pícaro con el rostro.

Pamela López, quien estuvo en el debut de sus pequeñas hijas como modelos, fue abordada por ‘Amor y fuego’ para dar sus impresiones sobre la operación íntima a la que se sometió Paul Michael. Para ella, fue una locura que su pareja decidiera hacerse ese procedimiento, aunque considera que debería ser un tema normal en los hombres.

“Yo estuve en contra (de la operación). Pero ese chico ya sabe tomar sus decisiones. Le propusieron hacer eso, como un engrosamiento, que hoy en día no debería ser un tabú. Yo sé que muchos hombres se atreven a hacerlo, pero muy pocos lo cuentan”, señaló la trujillana de 38 años.

