¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Ibai Llanos explica el origen del 'Mundial de los desayunos' y aclara si Perú defenderá la corona como actual campeón: ''Que la gente lo decida''

En entrevista con 'Amor y fuego', Ibai Llanos comparte cómo nació el 'Mundial de los desayunos', un torneo viral que superó expectativas y se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

Ibai Llanos habló sobre cómo surgió la creación del 'Mundial de los desayunos'.
Ibai Llanos habló sobre cómo surgió la creación del 'Mundial de los desayunos'. | Foto: composición LR/TikTok/Amor y fuego

La llegada de Ibai Llanos al Perú ha generado muchos comentarios de sus seguidores y del resto de personas que han estado expectantes de su gira por Latinoamérica. Durante su paso en Lima, el famoso creador de contenido ha visitado varios lugares de la capital peruana y de restaurantes para degustar del pan con chicharrón, plato que se convirtió en el ganador del 'Mundial de los desayunos'.

Justamente, en una entrevista con el programa de espectáculos 'Amor y fuego', el streamer explicó cómo surgió la idea de crear el 'Mundial de los desayunos', un torneo que se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación por la variedad de platos de los países participantes. Además, reveló si habrá una segunda edición de esta dinámica.

PUEDES VER: Ibai Llanos llega hasta cerro para conocer a streamer peruano con setup gamer: "Gracias por aceptarme en tu casa"

lr.pe

¿Cómo se originó el 'Mundial de los desayunos' de Ibai Llanos?

De acuerdo con las declaraciones de Ibai Llanos, el famoso torneo no nació como un proyecto ambicioso, sino simplemente como una forma de entretenimiento durante un mes. Con el tiempo, la propuesta superó todas las expectativas y se convirtió en un fenómeno masivo que atrajo a miles de seguidores en las redes sociales del influencer español.

''Es una idea que surge porque estaba en agosto con todo el mundo de vacaciones (en España). Se me ocurrió hacer algo divertido para entretenerme durante agosto'', reveló.

PUEDES VER: Ibai Llanos confirma que ya entregó la Sartén de Oro del Mundial de Desayunos durante su visita al Perú: "Se lo di a una persona especial"

lr.pe

Sin embargo, desde un inicio, Ibai no tenía contemplado incluir la votación del público en la dinámica, ya que deseaba ser él mismo quien eligiera a los ganadores. Este cambio de plan también estuvo relacionado con su salud y el cuidado de su alimentación. A medida que avanzaba la competencia, usuarios de todos los países participantes comenzaron estar presentes en redes para emitir su voto.

''Yo no iba a hacer (una dinámica con la participación del público), lo iba a votar yo mismo. Pero como estaba a dieta, dije: 'Son demasiados desayunos para comer. Que lo decida la gente. Y a partir de ahí, mira la que se lió''', contó.

¿Perú participará en una hipotética segunda edición del 'Mundial de los desayunos'?

Tras el éxito del torneo, al ser consultado sobre una posible segunda edición del 'Mundial de los desayunos', el creador de contenido español señaló que no descarta llevarlo a cabo. No obstante, confesó que sus seguidores lo están presionando para que lo organice lo antes posible, aunque precisó que, por ahora, prefiere tomarse las cosas con calma.

''Me están diciendo: 'Ibai, haz el 'Mundial de desayunos', haz 'Mundial de postres' también'. Y lo estoy pensando, pero de momento no, De momento voy a estar un poco más tranquilo. Se viene más costas'', afirmó.

Por otro lado, también se refirió a la posibilidad de que Perú participe nuevamente en una eventual segunda edición del 'Mundial de los desayunos' como actual campeón, y resaltó la riqueza gastronómica del país sudamericano.

''Si hay otro mundial, Perú tiene que estar sí o sí. Los peruanos tienen miles de platos increíbles. Si hago uno de postres, seguro también arrasan'', comentó.

Ibai Llanos queda atónito con la descomunal celebración de Perú por el ‘Mundial de desayunos’: “Pasará a la historia”

Ibai Llanos queda atónito con la descomunal celebración de Perú por el ‘Mundial de desayunos’: “Pasará a la historia”

¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

Ibai Llanos sorprende al confirmar cuándo visitará el Perú para degustar el pan con chicharrón: "Probaré por fin"

Ibai Llanos sorprende al confirmar cuándo visitará el Perú para degustar el pan con chicharrón: "Probaré por fin"

Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

Mario Irivarren se molesta con Laura Spoya y Gerardo Pe por excluirlo de viaje y besa foto de su exjefe 'Pelao': "Falsos"

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

Fernando Llanos pone en aprietos a congresista Wilson Soto por proyecto de ley para influencers: "Deme un caso"

Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Ibai Llanos llegó al Perú: probó pan con chicharrón y subió a un cerro de Lima para conocer a un streamer local

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

Tiktoker Valentino preocupa a sus fans tras sufrir intoxicación por tomar medicamentos: "Estaba con infección"

