Alessia Rovegno, la modelo peruana y ex Miss Perú, brilló en el New York Fashion Week (NYFW) al abrir el desfile de la reconocida diseñadora Giannina Azar. Fotos: Instagram. | Fotos: Instagram.

La modelo y artista peruana Alessia Rovegno hizo una pausa a su faceta como cantante para seguir consolidando su presencia en la industria de la moda internacional al abrir el desfile de la reconocida diseñadora Giannina Azar en el New York Fashion Week (NYFW), una de las pasarelas más prestigiosas y mediáticas del mundo.

Alessia Rovegno, ex Miss Perú, no solo desfiló para la afamada diseñadora dominicana, sino que fue la elegida para inaugurar el show, con paso firme y una elegancia deslumbrante. Además, marcó la pauta del estilo, la fuerza y la sofisticación de la colección presentada.

Alessia Rovegno, modelo de talla internacional



“NYFW, siempre un sueño y esta vez abriendo el desfile, más que agradecidos”, fue el mensaje que compartió Alessia Rovegno en sus redes sociales, donde sus fans la felicitaron por este hito en su carrera, ya que abrir un desfile para Giannina Azar en un evento del calibre de NYFW, representa un verdadero reconocimiento al talento, profesionalismo y proyección internacional de la expareja de Hugo García.



Giannina Azar, reconocida como “la diseñadora de las estrellas”, ha vestido a celebridades de renombre mundial como Jennifer Lopez, Beyoncé, Thalía, Gwen Stefani, Britney Spears y Maluma, entre muchos otros. Su estilo audaz, lleno de brillo, sensualidad y detalles artesanales, la ha convertido en una figura clave en las alfombras rojas y en los escenarios más exigentes del mundo del espectáculo.



Desde su destacada participación en certámenes de belleza hasta su incursión en la música y el modelaje de alto nivel, Alessia ha demostrado ser una artista versátil. Su participación en esta edición del NYFW no solo es un logro personal, sino también un motivo de orgullo para el Perú.