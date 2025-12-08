HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

La salida de Bryan Torres desató nuevas dudas, pues ocurre justo cuando la creadora de contenido lo señaló por un presunto engaño.

La tensión entre Bryan Torres y Samahara Lobatón alcanzó un nuevo nivel luego de que la influencer lo señalara públicamente como “infiel”. En medio del intenso intercambio, el músico apareció desde el extranjero y anunció que abandonó el país por motivos laborales, detalle que generó una nueva ola de comentarios en redes.

Como se recuerda, la influencer difundió un video en el que enfrentó al artista entre lágrimas tras descubrir una presunta nueva traición. Poco después, él decidió romper su silencio a través de diferentes publicaciones y dar su versión sobre los hechos. Su salida del Perú coincidió con la controversia y abrió preguntas sobre su situación familiar.

PUEDES VER: Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y aclara que el video mostrado en 'Esta noche' era del 2024: "La culpa es mía por no poner un pare"

Disputa entre Bryan Torres y Samahara Lobatón

Samahara Lobatón afirmó que la supuesta falta ocurrió meses atrás, pero añadió otro punto que intensificó el debate, aseguró que la madre de la hija mayor del cantante, Saandra Jiménez, habría tenido comportamientos inadecuados hacia sus tres pequeños. Según la joven, este episodio no habría recibido la respuesta adecuada por parte del músico.

“¿También quieres hablar del 7 de noviembre donde se meten con mis 3 hijos y no los defienden? Porque también tengo pruebas de quién se metía con los hijos de quién”, expresó.

Por su parte, Bryan salió al frente para indicar que la infidelidad ocurrió en 2024 y que ya había sido perdonada en su momento. También señaló que las acusaciones sobre el presunto maltrato no serían correctas. Esta divergencia entre ambos incrementó la polémica.

PUEDES VER: Melissa Klug hace llorar a Samahara Lobatón con emotivo mensaje tras separación de Bryan Torres: "Quise que no repitieras patrones que yo viví"

Viaje de Bryan Torres en medio de la polémica

El artista confirmó que se encuentra en Chile debido a una presentación con su agrupación Barrio Fino. Aclaró que este viaje estaba programado.

Horas después, buscó demostrar que mantiene una conexión afectiva sólida con sus hijos y mostró un tatuaje con los nombres de Asael y Ainara. Acompañó la imagen con un mensaje directo: “Mis chimilinos, los llevo siempre en mi corazón, en mi mente y en mi piel”.

