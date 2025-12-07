HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y aclara que el video mostrado en 'Esta noche' era del 2024: “La culpa es mía por no poner un pare"

Bryan Torres negó que su ruptura se deba a una infidelidad reciente. Además, sostuvo que la influencer estaría ocultando los verdaderos motivos de la separación.

Bryan Torres niega declaraciones de Samahara Lobatón Foto: Composición LR
Bryan Torres utilizó sus redes sociales para negar públicamente las declaraciones de Samahara Lobatón en 'Esta noche', respecto a los motivos reales que llevaron al fin de su relación de tres años y dos hijos en común. El salsero insistió en que su separación no se dio por una infidelidad reciente y precisó que la deslealtad mencionada - mostrada en un video - había sido perdonada el año pasado. 

El sábado 6 de diciembre, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón se presentó en el programa de la 'Chola Chabuca' y mostró un video donde se observa a la influencer confrontar al músico tras encontrar, en su teléfono, fotos vinculadas a una presunta infidelidad. El clip se volvió tendencia en redes sociales en cuestión de minutos.

Bryan Torres se pronuncia tras declaraciones de Samahara Lobatón

Luego de que Samahara Lobatón insinuara que la ruptura se debió a una infidelidad, el cantante publicó un extenso mensaje contando su versión de los hechos. “No contó con que el video era del 2024 y eso fue perdonado, sí, porque me perdonaron. ¡En enero fue perdonado todo! Y todo el mundo lo sabe. Hoy se dio cuenta de eso, pero ya no hay vuelta atrás”, explicó.

Torres también afirmó que Lobatón estaría intentando desviar los verdaderos motivos de su separación y aseguró que “ambos sabemos los motivos de las discusiones”. Además, agregó: “Porque seguido a eso empezaste con Galiana, sí. Y yo tengo la culpa por no poner un pare en su momento frente a las faltas de respeto hacia mi hija mayor”.

Bryan Torres señala que Samahara Lobatón no trataba bien a su hija mayor

El salsero acusó a Samahara Lobatón de tener actitudes problemáticas hacia su primogénita, pero señaló que, por respeto a la madre de su hija mayor, no mostrará material donde - según él - se insultó y menospreció a la menor. “No la expondré más. No te olvides del insulto y los deseos maliciosos por parte de quien estás siguiendo los pasos, y que tengo grabados en la misma cámara de ese cuarto cuando llegaron a agredirme, amenazarme y meterse con mi hija”, escribió.

Finalmente, Bryan Torres afirmó que ha cerrado definitivamente su vínculo con Samahara Lobatón y que no dará marcha atrás en su decisión. “Se lo juré a mi hija llorando y, contra eso, no hay nada más importante para mí”. 

