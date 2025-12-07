Samahara Lobatón atraviesa una etapa delicada tras su separación de Bryan Torres, a quien acusa de engañarla. En medio de esa situación, la influencer apareció en 'Esta noche', programa conducido por La Chola Chabuca, donde expuso un video para defender su verdad ante la postura de su expareja. En el clip, ella le reclama al cantante luego de encontrar contenido comprometedor en su celular y luce evidentemente desesperada. "¿Por qué me haces esto? ¿Quién es esa mujer?", se le escucha decir en una parte de la grabación.

Melissa Klug, madre de la personalidad de internet, no fue ajena a esta mediática ruptura. A través del espacio de América TV, la 'Blanca de Chucuito' le envió un emotivo mensaje a su hija, en el cual reafirmó su apoyo incondicional y explicó que sus consejos tenían como propósito evitarle las mismas experiencias dolorosas que ella atravesó.

Melissa Klug hace llorar a Samahara Lobatón con emotivo mensaje

Aunque no pudo estar en el set de 'Esta noche' junto a Samahara, Melissa se hizo presente a través de un emotivo video dedicado a la segunda hija que tuvo con el exfutbolista Abel Lobatón. "Sabes que te amo con todo mi corazón", expresó al inicio.

Desde el primer instante, Samahara se mostró sensible ante el gesto de su madre, pero finalmente rompió en llanto al escucharla decir: "Así hayamos tenido mil problemas y diferencias, sabes que desde el fondo de mi corazón, siempre quise lo mejor para ti; que no repitieras patrones que yo viví. Yo quería siempre lo mejor para ti porque aprendí de los errores y no quiero que cargues con los mismos tropiezos".

Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug no aprobaba su relación con Bryan Torres

En esa línea, Melissa Klug explicó que sus consejos hacia Samahara estaban motivados por el deseo de protegerla. "Todo lo que te decía era por amor porque quería que tu camino fuera más ligero y más feliz que el mío y, hoy más que nunca, quiero para ti un futuro lleno de amor, de paz y tranquilidad. Eso no tiene precio. Nunca te voy a soltar la mano", manifestó con evidente emoción mientras su hija secaba sus lágrimas.

Más adelante, la influencer de 24 años no dudó en revelar que su madre no aprobaba su relación con Bryan Torres, el padre de sus dos últimos hijos. "No es que ella se llevara mal con él: ella no quería que esté con él. Las mamás siempre saben", puntualizó. Asimismo, reveló que tuvo acudió a ella luego de confrontar a su expareja después de encontrar el contenido de su celular. "En el video claro está que le digo muchas veces que se vaya de la casa y no quiso. Tuve que llamar a mi mamá para que él se fuera", sentenció.