Samahara Lobatón fue la invitada del sábado 5 de diciembre en el programa Esta noche de la Chola Chabuca, donde abrió su corazón para hablar de la ruptura con Bryan Torres tras una presunta infidelidad. Para respaldar su versión, la hija de Melissa Klug mostró un video de seguridad de su casa en el que se observa el momento en que confronta al cantante luego de hallar pruebas que la inquietaron. Según explicó, el registro audiovisual evidencia la discusión que se desató tras revisar el celular del padre de sus hijos.

Samahara Lobatón da detalles de la supuesta infidelidad de Bryan Torres

Durante la entrevista, Samahara también reveló cómo descubrió las supuestas conversaciones comprometedoras. Contó que, mientras realizaba pagos y transferencias desde el teléfono de Bryan Torres, decidió revisar la galería de fotos por curiosidad. Fue entonces cuando, en la carpeta de archivos ocultos, encontró imágenes y evidencias que relacionaban al cantante con otra mujer, lo que desencadenó la tensa confrontación que mostró en televisión.