Samahara Lobatón lo cuenta todo en 'El reventonazo de La Chola'. En un explosivo avance del programa conducido por La Chola Chabuca, la influencer llega al set para dar su versión de los hechos tras su ruptura con Bryan Torres, a quien acusa no solo de traicionarla a ella, sino también a su hogar. La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón no pudo evitar romper en llanto en medio de este mediático episodio de su vida personal. Además, compartió un audio con el que reclama al cantante por el engaño.

Tan solo semanas atrás, Samahara y Bryan le dieron la bienvenida al pequeño Asael —su segundo hijo en común y el primer varón— en un ambiente aparente de estabilidad tras varias crisis en su relación. Sin embargo, el 1 de diciembre, la personalidad de televisión sorprendió a la farándula nacional al anunciar su ruptura con Torres, alegando haber descubierto "una falta de respeto" que no estaba dispuesta a permitir.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Samahara Lobatón se defiende tras pronunciamiento de Bryan Torres

En medio de esa situación, no tardaron en surgir múltiples interpretaciones, incluyendo rumores de infidelidad, pero Bryan Torres rompió su silencio en un pronunciamiento. El cantante no solo aseguró que había sido él quien tomó la decisión de poner fin a la relación, sino que también dejó entrever un tema más delicado: que su primogénita, fruto de una relación anterior, estaría involucrada en la separación de Samahara.

Ante esa situación, la influencer apareció en el avance de 'El reventonazo de La Chola', donde defendió entre lágrimas su integridad. "Puedo tener muchos errores, pero yo no soy una mala madre ni una mala mujer", declaró afectada.

"Él traicionó": Samahara Lobatón insiste en su acusación contra Bryan Torres y revela pruebas

En esa línea, Samahara reafirmó su postura sobre el padre de sus dos últimos hijos, a quien volvió a señalar de un engaño. "Él traicionó y también le falló a su hogar, no solamente a mí", manifestó.

Más adelante, en el programa de La Chola Chabuca se presentan unos audios inéditos en los que la hija de Melissa Klug le reclama afectada a su expareja: "¿Por qué me has hecho esto? Por eso es que todo el mundo se sigue burlando de mí. ¿Por qué?". De acuerdo con 'El reventonazo de La Chola', este material forma parte de unas pruebas exclusivas con las que Samahara demostrará por qué terminó su relación con Bryan Torres.