Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

“El pantalón me costó $2.200”, confesó Jefferson Farfán a los influencers Gerardo Pe’, Laura Spoya y Dafonseca, quienes se encuentran en Colombia haciendo una transmisión en vivo para ‘La manada’.

Jefferson Farfán es dueño de 'Satelite+' canal de streaming donde se transmite 'La manada'. Foto: Composición LR/YouTube.
Jefferson Farfán es dueño de 'Satelite+' canal de streaming donde se transmite 'La manada'. Foto: Composición LR/YouTube.

Jefferson Farfán se encuentra en Colombia junto a los conductores de ‘La manada’, como Gerardo Pe’, Laura Spoya y el streamer Dafonseca, quien reemplazó a Mario Irivarren solo por esta ocasión, todos integrantes de su canal de YouTube ‘Satélite+’.

Durante una transmisión en vivo (IRL), los influencers estuvieron acompañados del exfutbolista y realizaron la dinámica ‘¿Cuánto vale tu outfit’ (vestimenta)? En un momento, la ‘foquita’ reveló en un comienzo que su polo le costó $/900, lo que dejó impresionado a Gerardo Pe’, quien no podía creerlo.

Jefferson Farfán expone el precio de su outfit

Aunque Jefferson Farfán parecía estar vestido de manera sencilla, los conductores de ‘La manada’ no dudaron en consultarle el precio de cada prenda que llevaba puesta. El exfutbolista no se hizo problema en revelarlo, dejando consternados a los influencers por el excesivo costo de su vestimenta.  

“Mi gorrita es de mi marca propia, ‘Mdre’, y mi polo (de la marca Christian Dior) me costó aproximadamente 900”, comentó Farfán. De inmediato, Gerardo Pe’ lo interrumpió para preguntarle si hablaba de dólares o soles, a lo que él respondió que se traba de dólares. La revelación dejó impactado al presentador y fue aprovechada por Dafonseka para hacerle una broma. “¿el polo 900? ¡Que también lo usas de toalla!”, lo que generó risas entre todos.

Jefferson Farfán confiesa que su pantalón costó $2.200

Jefferson Farfán continuó revelando el precio de sus prendas y aseguró que el jean que llevaba puesto le costó $2.200. Luego señaló que sus zapatillas blancas tuvieron un valor de $/600. Sin embargo, decidió no seguir con la dinámica y prefirió no afirmar el precio de la cadena que usaba en el cuello, su reloj ni su perfume

También hicieron la misma dinámica con Adriano Farfán Klug, el hijo de 17 años del exfutbolista, quien lo acompañaba en Colombia y vestía muy parecido a su padre. Sin embargo, no sabía el precio de su vestimenta.

