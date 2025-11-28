HOYSuscripcion LR Focus

Esposo de Laura Spoya habla por primera vez de su ruptura y confiesa qué tipo de relación llevan: “Es lo más importante para los niños”

Empresario mexicano Brian Rullan reapareció para dar su descargo tras el anuncio de Laura Spoya de poner fin matrimonio, luego de ocho años casados, en mayo de este año. 

Laura Spoya y Brian Rullan tiene dos hijos en común. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Laura Spoya y Brian Rullan tiene dos hijos en común. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Brian Rullan se pronunció por primera vez sobre su ruptura con Laura Spoya, popular conductora del pódcast ‘La manada’ y del programa ‘Al sexto día’. El empresario mexicano fue entrevistado por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ y habló sobre el anuncio que hizo la madre de sus hijos en mayo de este año, con el que le puso fin a sus ocho años de casados.

“La realidad es que estamos bien como amigos. Al fin y al cabo, es lo más importante para los niños. Estamos entendiéndonos en lo que tenemos que hacer para poder manejar esta situación”, expuso Rullan al ser consultado sobre cómo es su relación con la exmiss Perú tras el fin de su matrimonio.

PUEDES VER: Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: 'No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo'

lr.pe

Brian Rullan habla de las indirectas que Laura Spoya le habría enviado en su pódcast

Brian Rullan también respondió a las supuestas indirectas que Laura Spoya hizo en su pódcast anterior ‘Good Time’, donde comentó que no estaría con una persona ‘menos exitosa’ que ella. Meses atrás, la presentadora dijo: “Yo chambeó, me sacó la mier.. trabajando. Tengo mis cosas. No puedo estar con alguien que sea menos exitoso que yo”, declaraciones que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su esposa.

Ante esto, el mexicano pidió que no especulen. “No paso por mi cabeza (que eran para mí). Dejen de especular, de inventar. No saben lo que está pasando. No tengo nada mal que decir de Laura y de las cosas que pasaron. Se los he dicho a ella y ella me ha dicho lo que me tenía que decir. Pero quieras o no, somos personas maduras y hemos mantenido una relación de lo más importante son los hijos”, sentenció el empresario, quien además reveló que tiene planes de abrir un negocio de tacos en Lima.

PUEDES VER: Laura Spoya rompe su silencio tras encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena, quien la acusó de infiel: 'Estoy sorprendida'

lr.pe

Laura Spoya anuncia el fin de su matrimonio con Brian Rullan en vivo

A inicios de año, Laura Spoya sorprendió al revelar que atravesaba una crisis con su esposo, Brian Rullan, con quien tiene dos hijos y un matrimonio de ocho años. Sin embargo, a fines de mayo de 2025, la exmiss Perú confirmó en vivo, durante una transmisión de su pódcast ‘Good time’, que decidió separarse del empresario mexicano, dejando a los usuarios en shock.

“Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo. Nunca es fácil cuando una relación se termina. Nunca es fácil cuando estás en proceso de separación. Y si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia”, expresó en ese entonces.

