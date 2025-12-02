HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por la que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Samantha Batallanos sorprende al público al mostrar su nuevo penthouse ubicado en la exclusiva zona del Golf de San Isidro, donde solo el mantenimiento equivale al sueldo mínimo vigente en 2025.

Samantha Batallanos sorprendió al mostrar su lujoso penthouse donde pagaría por alquilar casi S/12.000 al mes.
Samantha Batallanos sorprendió al mostrar su lujoso penthouse donde pagaría por alquilar casi S/12.000 al mes. | Foto: Composición LR/Youtube.

Samantha Batallanos volvió a acaparar titulares luego de exhibir en sus redes sociales su nueva y lujosa residencia: un penthouse ubicado en pleno Golf de San Isidro, uno de los distritos más exclusivos de Lima. Según reveló el programa 'Magaly TV, la firme', la modelo se mudó a un departamento cuya renta mensual supera los S/ 11.000, cifra que inmediatamente llamó la atención del público y generó una ola de comentarios.

Durante la emisión, Magaly Medina presentó un informe detallado sobre el inmueble, mostrando los amplios ambientes, la imponente vista panorámica al Golf y la excelente iluminación natural del espacioso departamento, ubicado en el último piso del edificio.

La conductora no tardó en manifestar su sorpresa: "Cuéntanos la verdad", expresó en referencia al alto costo del alquiler, considerando que adquirir un departamento en esa zona puede superar el medio millón de dólares.

lr.pe

Samantha Batallanos presume costoso penthouse en San Isidro

El informe también resaltó que solo el mantenimiento mensual del penthouse bordea los S/ 1.000, una suma que refuerza el nivel de vida de quienes habitan en esa exclusiva zona. Entre los vecinos del edificio figuran personajes mediáticos como Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona; el periodista Óscar del Portal y el conductor Phillip Butters.

Lejos de ocultar su estilo de vida, Batallanos aseguró que cada lujo corre por cuenta propia. "Yo gasto bastante mensualmente, pero me lo costeo yo", declaró, defendiendo su independencia económica. No obstante, sus afirmaciones reavivaron diversas críticas en redes, sobre todo después de que contara que el cantante Álvaro Rod —con quien tuvo una relación— no quiso comprarle un shampoo valorizado en S/ 500, comentario que generó reacciones divididas entre los usuarios.

Magaly, fiel a su estilo, cerró la nota con un comentario que avivó aún más la conversación: "Ella siempre ha vivido en súper departamentos. Tienes que ganar cuánto para darte ese estilo de vida", cuestionando la magnitud de los gastos que la modelo asegura poder solventar por sí misma.

