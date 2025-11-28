Suheyn Cipriani brindó una reciente entrevista en 'Magaly TV, la firme' donde habló acerca de sus últimas indiferencias con algunos personajes de la farándula y de su vida sentimental actual. La modelo reveló ante Magaly Medina que tomó la decisión de dejar de conocer a su exsaliente, Basten Flores Torres, tras el informe que emitió el programa sobre él donde indicaron que contaba con investigaciones por delitos.

Cipriani señaló que durante aquel momento no tenía conocimiento de dicha información sobre el pasado de su saliente, y que solo llevaban frecuentándose sin aún ser pareja. La exreina de belleza admitió que luego de ver el destape de Magaly cortó el vínculo para evitar cualquier problema.

"Tenía mi saliente que ustedes sacaron información, después de que salió el segundo informe dejé de salir con él completamente. Nunca he sido pareja de ese chico, estábamos saliendo. Me hicieron un favor, ya no existe en mi vida, prefiero evitar problemas", reveló.

Suheyn admite que decidió alejarse de su exsaliente tras informe de Magaly

Suheyn aclaró que estaba conociéndose con Flores Torres, sin embargo, nunca llegaron a formar una relación. Magaly Medina le recordó que el joven solía venir a recogerla al programa encapuchado y a bordo de modernos autos, pero la modelo recalcó que no lo oficializó como pareja. "A él lo estaba conociendo, pero nunca fue una relación seria, era un saliente por eso es que no lo oficialicé, no llegamos a nada. Después de ese tema público lo dejamos ahí", señaló.

Asimismo, la expareja de César Vega confesó que actualmente está soltera, pero que no le cierra las puertas a conocer a alguien nuevo. Bromeó diciendo que se encuentra realizando un 'casting' sentimental. "Sí he vuelto al casting porque ahorita estoy sola", dijo risueña.