HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela
EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     EE. UU. comenzará a interceptar narcotraficantes en Venezuela     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Suheyn Cipriani admite que decidió alejarse de su exsaliente tras ver informe de Magaly Medina: "Evitar problemas"

La exmiss señaló que en aquel momento estaba conociendo a Basten Flores, quien según el informe de 'Magaly TV, la firme', contaba con investigaciones. La modelo indicó que le "hicieron un favor". 

Suheyn Cipriani en 'Magaly TV, la firme'. Foto: Composición LR/ATV
Suheyn Cipriani en 'Magaly TV, la firme'. Foto: Composición LR/ATV

Suheyn Cipriani brindó una reciente entrevista en 'Magaly TV, la firme' donde habló acerca de sus últimas indiferencias con algunos personajes de la farándula y de su vida sentimental actual. La modelo reveló ante Magaly Medina que tomó la decisión de dejar de conocer a su exsaliente, Basten Flores Torres, tras el informe que emitió el programa sobre él donde indicaron que contaba con investigaciones por delitos.

Cipriani señaló que durante aquel momento no tenía conocimiento de dicha información sobre el pasado de su saliente, y que solo llevaban frecuentándose sin aún ser pareja. La exreina de belleza admitió que luego de ver el destape de Magaly cortó el vínculo para evitar cualquier problema.

TE RECOMENDAMOS

¿MARTÍN VIZCARRA CUMPLIRÁ PRISIÓN Y MARIO LLEGARÁ AL PODER? EL TAROT LO REVELA | ASTROMOOD

"Tenía mi saliente que ustedes sacaron información, después de que salió el segundo informe dejé de salir con él completamente. Nunca he sido pareja de ese chico, estábamos saliendo. Me hicieron un favor, ya no existe en mi vida, prefiero evitar problemas", reveló.

PUEDES VER: Magaly Medina expone al saliente de la exmiss Perú, Suheyn Cipriani: fue investigado por poseer explosivos y hurto agravado

lr.pe

Suheyn admite que decidió alejarse de su exsaliente tras informe de Magaly

Suheyn aclaró que estaba conociéndose con Flores Torres, sin embargo, nunca llegaron a formar una relación. Magaly Medina le recordó que el joven solía venir a recogerla al programa encapuchado y a bordo de modernos autos, pero la modelo recalcó que no lo oficializó como pareja. "A él lo estaba conociendo, pero nunca fue una relación seria, era un saliente por eso es que no lo oficialicé, no llegamos a nada. Después de ese tema público lo dejamos ahí", señaló.

Asimismo, la expareja de César Vega confesó que actualmente está soltera, pero que no le cierra las puertas a conocer a alguien nuevo. Bromeó diciendo que se encuentra realizando un 'casting' sentimental. "Sí he vuelto al casting porque ahorita estoy sola", dijo risueña.

Notas relacionadas
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Sofía Franco por opinar sobre el caso de Silvia Cornejo: “No sé por qué la invitan”

Magaly Medina arremete contra Sofía Franco por opinar sobre el caso de Silvia Cornejo: “No sé por qué la invitan”

LEER MÁS
Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

LEER MÁS
Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

LEER MÁS
Tilsa Lozano lanza mensaje a Silvia Cornejo tras ampay de su esposo: “Sabe que él tiene una doble vida”

Tilsa Lozano lanza mensaje a Silvia Cornejo tras ampay de su esposo: “Sabe que él tiene una doble vida”

LEER MÁS
¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

LEER MÁS
Sheyla Rojas confiesa querer casarse y reclama a su novio Sir Winston por la demora: "Espera que los chanchos vuelen"

Sheyla Rojas confiesa querer casarse y reclama a su novio Sir Winston por la demora: "Espera que los chanchos vuelen"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025