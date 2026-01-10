HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina responde a comentarios en redes por su reciente cirugía facial: "Estoy hinchada aún"

La conductora utilizó sus redes sociales para aclarar algunas dudas de usuarios y seguidores respecto a su operación estética en Argentina. "Hay que investigar muy bien", señaló. 

Magaly Medina
Magaly Medina

Magaly Medina anunció hace poco por medio de sus redes que se sometió a un lifting facial en Argentina. A través de fotos y videos, la conductora compartió cómo fue el proceso inicial de su intervención, así como también, se animó a enseñar un poco de su rostro post cirugía; lo cual, desató una serie de comentarios de seguidores y usuarios en línea, entre buenos y malos.

Es por ello que, la popular 'Urraca' salió al frente para responder y, sobre todo, aclarar las dudas y críticas que las personas le dejaron en su caja de comentarios. "Estoy muy hinchada aún, ni siquiera me han quitado los puntos", respondió Medina a una usuaria que la comparó con la cantante mexicana Laura León 'Tesorito', señalando así que su cara aún se encuentra en estado de desinflamación.

lr.pe

Magaly Medina responde a comentarios de usuarios por su lifting facial

De igual manera, al ser consultada por otros usuarios acerca del por qué decidió hacerse varios 'retoquitos', la también periodista sostuvo tajantemente que se trató de su primera cirugía en el rostro. De esa forma, desmintió que anteriormente haya pasado por diversas operaciones como algunos consideraron. "¿Cuáles retoquitos? Esta es mi primera cirugía de rostro y cuello para poner todo en su lugar", aclaró.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' explicó cuál fue la razón que la impulsó a compartir todo su proceso. Indicó que lo hizo para que el público sepa lo importante que es elegir bien al profesional estético, puesto que no es una intervención simple. Además, aseguró que tuvo muchas ganas de contar su experiencia.

"No se puede complacer a todo el mundo. A mí me provoca contarlo para que sepan que no es una operación fácil y hay que investigar muy bien con quién te lo haces", señaló.

