¿Quién ganó el Miss Venezuela 2025 y es sucesora de Stephany Abasali?

El Miss Venezuela eligió a su nueva reina este 4 de noviembre, luego de una intensa preparación y presentación de las candidatas de todo el país. En una gala llena de emoción, el jurado seleccionó a la sucesora de Stephany Abasali, quien representó a Venezuela en el Miss Universo 2025.

Luego de la primera etapa, donde se escogió a las 12 finalistas, las candidatas desfilaron en traje de baño y deslumbraron con seguridad y se elegirá a las 5 mejores, quienes pasaran a la ronda de preguntas para responder al jurado e impresionar con sus respuestas.

¿Quién ganó el Miss Universe Venezuela 2025?

El certamen de belleza más esperado de Venezuela llegó a su fin con la coronación de la candidata que logró destacar tras semanas de preparación. Esta noche, se alzó con la corona entre 20 participantes, brillando en la pasarela de traje de baño, en la presentación en vestido de noche y en la ronda final de preguntas.

Candidatas del Miss Venezuela 2025. Foto: difusión

Top 20 de clasificadas en el Miss Venezuela 2025