HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Espectáculos

¿Quién ganó el Miss Venezuela 2025 y es sucesora de Stephany Abasali?

El Miss Venezuela 2025 coronó a la sucesora de Stephany Abasali tras una reñida competencia. Conoce quién obtuvo la corona y representará al país en el Miss Universo 2026.

Miss Universe Venezuela 2025 eligió a su nueva reina. Foto: composición LR/difusión
Miss Universe Venezuela 2025 eligió a su nueva reina. Foto: composición LR/difusión

El Miss Venezuela eligió a su nueva reina este 4 de noviembre, luego de una intensa preparación y presentación de las candidatas de todo el país. En una gala llena de emoción, el jurado seleccionó a la sucesora de Stephany Abasali, quien representó a Venezuela en el Miss Universo 2025.

Luego de la primera etapa, donde se escogió a las 12 finalistas, las candidatas desfilaron en traje de baño y deslumbraron con seguridad y se elegirá a las 5 mejores, quienes pasaran a la ronda de preguntas para responder al jurado e impresionar con sus respuestas.

TE RECOMENDAMOS

¿COMO FUNCIONA EL ORÁCULO? CON LEANDRO LÓPEZ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Miss Venezuela 2025: conoce a las favoritas para ganar la corona este año

lr.pe

¿Quién ganó el Miss Universe Venezuela 2025?

El certamen de belleza más esperado de Venezuela llegó a su fin con la coronación de la candidata que logró destacar tras semanas de preparación. Esta noche, se alzó con la corona entre 20 participantes, brillando en la pasarela de traje de baño, en la presentación en vestido de noche y en la ronda final de preguntas.

Candidatas del Miss Venezuela 2025. Foto: difusión

Candidatas del Miss Venezuela 2025. Foto: difusión

PUEDES VER: ¡Reina absoluta! Catalina Duque se coronó como Miss International 2025 en Tokio y le da el triunfo a Colombia

lr.pe

Top 20 de clasificadas en el Miss Venezuela 2025

  • Miss Sucre - Rosangel Mundaraín
  • Miss Delta Amacuro - Kelly Maita
  • Miss Barinas - Anabelly Ojeda
  • Miss Táchira - Valeria del Amor
  • Miss Portuguesa - Génesis Mendoza
  • Miss Bolívar - Yosdany Navarro
  • Miss Dependencias Federales - Valentina Martínez
  • Miss Monagas - Gabriela Villegas
  • Miss Yaracuy - Gabriela de La Cruz
  • Miss Miranda - Clara Vegas
  • Miss Mérida - Milena Soto
  • Miss Amazonas - María Evangelista Alayon
Notas relacionadas
Miss Venezuela 2025 final EN VIVO: presentan al jurado del certamen de belleza integrado solo por mujeres

Miss Venezuela 2025 final EN VIVO: presentan al jurado del certamen de belleza integrado solo por mujeres

LEER MÁS
Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

LEER MÁS
¿Dónde ver el Miss Venezuela 2025? Canales de TV y plataformas para ver el certamen EN VIVO

¿Dónde ver el Miss Venezuela 2025? Canales de TV y plataformas para ver el certamen EN VIVO

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante certamen de belleza y representará al Perú en concurso internacional

LEER MÁS
Gisela Valcárcel manda potente mensaje tras ola de críticas por su retorno a Panamericana TV: "Este regreso es especial"

Gisela Valcárcel manda potente mensaje tras ola de críticas por su retorno a Panamericana TV: "Este regreso es especial"

LEER MÁS
Pamela Franco enfrenta a críticos por sumar a Christian Cueva a sus giras y cobrar S/70.000: “Si me quiere apoyar, que me apoye”

Pamela Franco enfrenta a críticos por sumar a Christian Cueva a sus giras y cobrar S/70.000: “Si me quiere apoyar, que me apoye”

LEER MÁS
Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

LEER MÁS
¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

¡Hace historia! Jorge Luna rompe dos Récords Guinness con su plataforma de sorteos ‘No hay sin suerte’: “Emocionado y agradecido con el de arriba”

LEER MÁS
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Colombia EN VIVO: Vóley femenino hoy en los Juegos Bolivarianos 2025 desde el Coliseo Dibós

Miss Venezuela 2025 final EN VIVO: las 12 mujeres más bellas del certamen de belleza desfilan en traje de baño

Atlético Nacional vs Medellín EN VIVO por Liga BetPlay: La Máquina Verde gana 2-1 en el segundo tiempo

Espectáculos

América TV confirma a Andrés Wiese en un nuevo proyecto televisivo tras superar apendicitis

Gisela Valcárcel manda potente mensaje tras ola de críticas por su retorno a Panamericana TV: "Este regreso es especial"

Pamela Franco enfrenta a críticos por sumar a Christian Cueva a sus giras y cobrar S/70.000: “Si me quiere apoyar, que me apoye”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costó más de US$7.500

Delia Espinoza presentará acción de amparo tras ser inhabilitada por el Congreso

Ollas comunes denuncian silencio de José Jerí: “Tiene tiempo para visitar penales, no para nuestras necesidades”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025