Conozca a las candidatas favoritas para alzar la corona de Miss Venezuela 2025 Foto / Composición: LR

La 73.ª edición del Miss Venezuela 2025, uno de los certámenes más esperados de la región, definirá a la sucesora de Stephany Abali, segunda finalista del Miss Universo y Miss Universe América, cuyo desempeño dejó en alto el nombre de su país. Con más de 20 aspirantes en competencia, el certamen promete una noche de glamour.

Desde el inicio, las favoritas para alzarse con la corona fueron María Evangelista Alayon, Miss Amazonas, y Clara Vegas Goetz, Miss Miranda. Sin embargo, entre los expertos missólogos se abrió paso una tercera candidata: Milena Paola Soto, Miss Mérida.

¿Quiénes son las favoritas para llevarse la corona de Miss Venezuela 2025?

Entre los nombres que suenan con fuerza para convertirse en la nueva Miss Venezuela 2025 figuran:

María Evangelista Alayón — Miss Amazonas

Abogada y modelo profesional, nacida el 11 de octubre de 1997 en Valencia, estado Carabobo.

Participó en el Miss Carabobo 2017.

Con 27 años y una estatura de 1.80 m, destaca por su elegancia, porte y una belleza que irradia autenticidad.

Clara Vegas Goetz — Miss Miranda

Graduada en actuación por el Royal Welsh College of Music and Drama de Londres.

Tiene 23 años, mide 1.84 m y es hija de la inolvidable Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

Milena Paola Soto — Miss Mérida

Ganadora del Miss Turismo Venezuela 2024

Segunda finalista en Miss Tourism International 2024, donde obtuvo el título Miss Tourism Metropolitan International 2024.

Con 21 años, 1.85 m de estatura, es modelo, futbolista y estudiante de Administración de Empresas.

El top 5 preliminar lo completarían:

Gabriela de la Cruz — Miss Yaracuy

Valentina Martínez — Dependencias Federales

Conoce a todas las candidatas del Miss Venezuela 2025

Miss Amazonas - María Evangelista Alayon

Miss Anzoátegui - Liuva Hernández

Miss Apure - Silvia Maestre

Miss Aragua - Estefanía Díaz

Miss Barinas - Anabelly Ojeda

Miss Bolívar - Yosdany Navarro

Miss Carabobo - Auri López

Miss Cojedes - Fabiola Marín

Miss Delta Amacuro - Kelly Maita

Miss Dependencias Federales - Valentina Martínez

Miss Distrito Capital - Andrea Molina

Miss Falcón - Mística Núñez

Miss Guárico - Johanna Aponte

Miss La Guaira - Génesis Núñez

Miss Lara - Stephanía Torrellas

Miss Mérida - Milena Soto

Miss Miranda - Clara Vegas

Miss Monagas - Gabriela Villegas

Miss Nueva Esparta - Yelimar Núñez

Miss Portuguesa - Génesis Mendoza

Miss Sucre - Rosangel Mundaraín

Miss Táchira - Valeria del Amor

Miss Trujillo - Daniela Sandoval

Miss Yaracuy - Gabriela de La Cruz

Miss Zulia - Valeria Di Martino

¿Cuándo es la final del Miss Venezuela 2025?

La final se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre en el Centro Comercial Líder, ubicado en La California, Caracas. La ceremonia iniciará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y promete ser una noche inolvidable. La conducción estará a cargo de Maite Delgado.

¿Dónde ver la transmisión del Miss Venezuela 2025?

La transmisión estará disponible en vivo a través de la señal abierta de Venevisión. Además, el evento se podrá seguir en el canal oficial de YouTube de Miss Venezuela y Venevisión Play.

¿Cómo ver el Miss Venezuela 2025 por Venevisión Play en vivo?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet.

¿Quiénes serán los jurados del Miss Venezuela 2025?

La responsabilidad de evaluar a las candidatas recae sobre un jurado integrado por figuras icónicas: Sthefany Gutiérrez (Miss Venezuela 2017), Osmariel Villalobos, Luiseth Materán (Miss Universe Venezuela 2021), Thalía Olvino (Miss Venezuela 2019) y Mariana Jiménez (Miss Venezuela 2014), a ellas se sumaron Milagros Zambrano, directora de Información de Venevisión y Verónica Rodríguez de Guruceaga, presidente del centro Gandhi Venezuela.