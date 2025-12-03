HOYSuscripcion LR Focus

Miss Venezuela 2025: ¿quiénes son las favoritas a ganar la corona y ser la sucesora de Stephany Abasali?

El Miss Venezuela celebra una nueva edición con más de 20 aspirantes. Conozca a las tres favoritas que han dominado las predicciones desde el inicio del certamen de belleza.

Conozca a las candidatas favoritas para alzar la corona de Miss Venezuela 2025 Foto / Composición: LR
Conozca a las candidatas favoritas para alzar la corona de Miss Venezuela 2025 Foto / Composición: LR

La 73.ª edición del Miss Venezuela 2025, uno de los certámenes más esperados de la región, definirá a la sucesora de Stephany Abali, segunda finalista del Miss Universo y Miss Universe América, cuyo desempeño dejó en alto el nombre de su país. Con más de 20 aspirantes en competencia, el certamen promete una noche de glamour.

Desde el inicio, las favoritas para alzarse con la corona fueron María Evangelista Alayon, Miss Amazonas, y Clara Vegas Goetz, Miss Miranda. Sin embargo, entre los expertos missólogos se abrió paso una tercera candidata: Milena Paola Soto, Miss Mérida.

lr.pe

¿Quiénes son las favoritas para llevarse la corona de Miss Venezuela 2025?

Entre los nombres que suenan con fuerza para convertirse en la nueva Miss Venezuela 2025 figuran: 

María Evangelista Alayón — Miss Amazonas

  • Abogada y modelo profesional, nacida el 11 de octubre de 1997 en Valencia, estado Carabobo.
  • Participó en el Miss Carabobo 2017.
  • Con 27 años y una estatura de 1.80 m, destaca por su elegancia, porte y una belleza que irradia autenticidad.

Clara Vegas Goetz — Miss Miranda

  • Graduada en actuación por el Royal Welsh College of Music and Drama de Londres.
  • Tiene 23 años, mide 1.84 m y es hija de la inolvidable Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

Milena Paola Soto — Miss Mérida

  • Ganadora del Miss Turismo Venezuela 2024
  • Segunda finalista en Miss Tourism International 2024, donde obtuvo el título Miss Tourism Metropolitan International 2024.
  • Con 21 años, 1.85 m de estatura, es modelo, futbolista y estudiante de Administración de Empresas.

El top 5 preliminar lo completarían:

  • Gabriela de la Cruz — Miss Yaracuy
  • Valentina Martínez — Dependencias Federales

lr.pe

Conoce a todas las candidatas del Miss Venezuela 2025

  • Miss Amazonas - María Evangelista Alayon
  • Miss Anzoátegui - Liuva Hernández
  • Miss Apure - Silvia Maestre
  • Miss Aragua - Estefanía Díaz
  • Miss Barinas - Anabelly Ojeda
  • Miss Bolívar - Yosdany Navarro
  • Miss Carabobo - Auri López
  • Miss Cojedes - Fabiola Marín
  • Miss Delta Amacuro - Kelly Maita
  • Miss Dependencias Federales - Valentina Martínez
  • Miss Distrito Capital - Andrea Molina
  • Miss Falcón - Mística Núñez
  • Miss Guárico - Johanna Aponte
  • Miss La Guaira - Génesis Núñez
  • Miss Lara - Stephanía Torrellas
  • Miss Mérida - Milena Soto
  • Miss Miranda - Clara Vegas
  • Miss Monagas - Gabriela Villegas
  • Miss Nueva Esparta - Yelimar Núñez
  • Miss Portuguesa - Génesis Mendoza
  • Miss Sucre - Rosangel Mundaraín
  • Miss Táchira - Valeria del Amor
  • Miss Trujillo - Daniela Sandoval
  • Miss Yaracuy - Gabriela de La Cruz
  • Miss Zulia - Valeria Di Martino

lr.pe

¿Cuándo es la final del Miss Venezuela 2025?

La final se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre en el Centro Comercial Líder, ubicado en La California, Caracas. La ceremonia iniciará a las 7:00 p.m. (hora peruana) y promete ser una noche inolvidable. La conducción estará a cargo de Maite Delgado. 

¿Dónde ver la transmisión del Miss Venezuela 2025?

La transmisión estará disponible en vivo a través de la señal abierta de Venevisión. Además, el evento se podrá seguir en el canal oficial de YouTube de Miss Venezuela y Venevisión Play.

¿Cómo ver el Miss Venezuela 2025 por Venevisión Play en vivo?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet.

¿Quiénes serán los jurados del Miss Venezuela 2025?

La responsabilidad de evaluar a las candidatas recae sobre un jurado integrado por figuras icónicas: Sthefany Gutiérrez (Miss Venezuela 2017), Osmariel Villalobos, Luiseth Materán (Miss Universe Venezuela 2021), Thalía Olvino (Miss Venezuela 2019) y Mariana Jiménez (Miss Venezuela 2014), a ellas se sumaron Milagros Zambrano, directora de Información de Venevisión y Verónica Rodríguez de Guruceaga, presidente del centro Gandhi Venezuela.

