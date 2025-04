Dayron Martin volvió a estar en el centro de la atención mediática tras brindar una entrevista en la que habló abiertamente sobre su tormentosa relación con Anelhí Arias Barahona, madre de sus hijas. Su historia de amor, iniciada en 2006, estuvo marcada por constantes rupturas, reconciliaciones y múltiples escándalos que captaron la atención de la farándula local.

Lo que más sorprendió fue la emotiva confesión del cubano, quien aseguró que la exporrista sigue siendo el amor de su vida. En respuesta, Anelhí Arias no solo elogió a su expareja, sino que dejó abierta la posibilidad de reanudar el vínculo sentimental, pese a que han intentado retomar la relación en más de una ocasión sin éxito.

Anelhí Arias Barahona no descarta regresar con Dayron Martin

Durante su participación en el pódcast 'Un café con la Chévez', el cantante Dayron Martin sorprendió al confesar abiertamente que Anelhí Arias es el amor de su vida. Ante esta revelación, el diario Trome contactó a la exbailarina, quien no solo reaccionó con palabras inesperadas, sino que también reavivó el interés del público en la historia sentimental que ambos protagonizaron desde hace varios años.

En sus declaraciones, Anelhí Arias no dudó en elogiar al padre de sus hijas y dejó abierta la posibilidad de una nueva oportunidad en el amor, señalando que ambos han cambiado. “Él está muy maduro y yo también, así que el tiempo dirá si nos quedamos juntos o no. Él me conoce absolutamente todo y yo a él, aparte que no puedo negar que está muy guapo, muy interesante. Hace tres años lo volvimos a intentar, pero luego cada uno tomó su camino y bueno, cada uno está solo de nuevo”, expresó la también exporrista, dejando entrever que, pese a su pasado con altibajos, la química entre ambos aún está presente.

Pero eso no fue todo, ya que Anelhí Arias afirmó que aún guarda sentimientos por su expareja. “Él siempre me mueve el piso. Nunca se debe decir no (a una reconciliación). Nadie sabe lo que pasará más adelante”, agregó, dejando claro que entre ellos aún queda una historia sin cerrar.

Dayron Martin y Anelhí finalizaron su romance en enero de 2022. Foto: Composición LR/difusión

¿Cómo fue el la historia de amor entre Dayron Martin y Anelhí Arias Barahona?

La historia de amor entre Anelhí Arias y Dayron Martin comenzó en el año 2006, cuando el cantante cubano llegó al Perú como parte de la reconocida orquesta Dan Den y conoció a la exporrista, quien ya era una figura popular en la farándula local. Desde entonces, su relación ha estado marcada por altibajos, separaciones, escándalos mediáticos y múltiples intentos de reconciliación que siempre captaron la atención del público.

En 2007, la pareja recibió a su primera hija. Sin embargo, salió a la luz un ampay de Dayron Martin con Aída Martínez, hecho que generó una profunda crisis emocional en Anelhí. Pese a este escándalo, decidieron continuar juntos y en 2012, tuvieron una segunda hija. No obstante, en 2018 optaron por separarse temporalmente. Durante ese tiempo, la exporrista inició una nueva relación con Alejandro García, según se supo, le había sido infiel anteriormente a Dayron. A pesar de todo, intentaron retomar su relación y se mudaron juntos a Miami, en busca de una vida más tranquila y lejos de los medios.

Ese nuevo comienzo tampoco prosperó. Anelhí regresó sola al Perú, y según declaraciones de Dayron, lo hizo porque ella mantenía otra relación sentimental, motivo por el cual no le permitió ver a sus hijas. Por su parte, la exbailarina dio su propia versión de los hechos y responsabilizó al cantante de la ruptura definitiva, afirmando que fue víctima de constantes infidelidades.

Finalmente, en el 2021, Anelhí Arias y Dayron Martin se dieron una nueva oportunidad en el amor, pero nuevamente sin éxito. Hoy, tras todas las idas y vueltas, ambos se encuentran solteros, aunque sus recientes declaraciones dejan abierta la posibilidad de que el destino aún tenga algo más preparado para ellos.