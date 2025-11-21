El mensaje de Jessica Newton a Karla Bacigalupo tras no quedar en el top 30 de Miss Universo: ''Estoy muy orgullosa de ti''

Jessica Newton le mandó un mensaje de apoyo a Karla Bacigalupo tras su participación en el Miss Universo 2025. | Foto: composición LR/Comunidad Peruana en Chile Oficial/ATV

Tras la participación de Karla Bacigalupo en ‘Miss Universo 2025’, Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, aprovechó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo a la candidata peruana, a pesar de no haber logrado ubicarse entre las principales finalistas del certamen de belleza mundial.

La respuesta de Jessica Newton al mensaje de Karla Bacigalupo. Foto: IG - Jessica Newton

¿Cuáles fueron las palabras de apoyo de Jessica Newton a Karla Bacigalupo?

Horas después de la ceremonia oficial de 'Miss Universo', Jessica Newton publicó un mensaje de apoyo a Karla Bacigalupo tras su sorpresiva eliminación del certamen de belleza. Por ello, la actual directora de la organización Miss Perú destacó sus virtudes, su compromiso y el esfuerzo que demostró al representar de la mejor manera al país sudamericano.

“Mi reina, estoy muy orgullosa de ti. Gracias por tu compromiso y trabajo durante la competencia. Recuerda que sigues siendo la reina del Perú y todas y todos te queremos muchísimo”, escribió en su publicación, luego del mensaje de agradecimiento de Karla Bacigalupo.

El mensaje de la directora del certamen nacional refleja la unidad y fortaleza compartidas con Karla Bacigalupo, representante de Perú en 'Miss Universo 2025'. Estas palabras evidencian el reconocimiento a la entrega y al compromiso que demostró Bacigalupo en la competencia internacional.

Las palabras de agradecimiento de Karla Bacigalupo

Asimismo, Karla Bacigalupo se despidió con gratitud, orgullo y una reafirmación de su amor por el Perú, a pesar de no haber ingresado al Top 30 en Bangkok, Tailandia. En su mensaje, la modelo nacional se mostró optimista y calificó como logro personal el haber llevado la banda peruana en el certamen, así como haber ampliado su crecimiento profesional al convivir con delegadas de diversas naciones. También expresó su aprecio por las muestras de afecto y respaldo recibidas a lo largo del proceso de preparación para 'Miss Universo'.

“Muchísimas gracias, mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia. Fue un honor compartir con todas las delegadas de otros países. Estoy orgullosa del desempeño colectivo y del mío. Gracias a 'Miss Perú' y a Jessica Newton por su guía y respaldo”, expresó.