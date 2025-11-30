Magaly Medina y Gisela Valcárcel protagonizan una de las rivalidades más grandes de la tv peruana. Foto: Marcia Chahua / URPI - LR/Instagram.

Magaly Medina habló sobre el posible regreso de su archienemiga Gisela Valcárcel a la televisión peruana, quien volvería a la señal abierta como conductora en el 2026. Aunque todavía no hay canal, fecha ni programa confirmado, los rumores son sumamente fuertes.

Ante este panorama, la figura de ATV sorprendió al celebrar la expectativa que se ha generado del tema, destacó el rol importante que tiene la rubia en la industria televisiva. Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaría competir contra ella en el rating en el mismo horario, Magaly fue clara. “Ella, durante muchos años, reina los fines de semana”, declaró a La República.

Magaly Medina habla sobre el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión

Magaly Medina mostró una sonrisa al ser consultada sobre el posible regreso de Gisela Valcárcel a la TV. Como se recuerda, ambas figuras viven enfrentadas durante varios años; sin embargo, esta vez, la ‘urraca’ sorprendió al elogiarla.

“Qué bueno. Ella siempre será una figura referente en nuestra televisión y es bueno volver a esos referentes”, señaló la conductora de ‘Magaly TV: la firme’ a este diario, destacando la influencia de la empresaria en la pantalla peruana.

Además, reconoció que Gisela continúa siendo la dueña del rating los fines de semana, luego de que se le preguntara por una posible competencia directa en la audiencia. “Yo estoy de lunes a viernes en el horario estelar. Ella, durante muchos años, reina los fines de semana”, aclaró la pelirroja tras su presentación como animadora en el concierto de La Bella Luz.

¿Magaly Medina seguirá en ATV?

Magaly Medina también fue consultada por su futuro laboral y confirmó que seguirá como conductora, pero todavía no define la casa televisiva. “Todavía no lo he firmado. Estoy analizando algunas cosas. No puedo decir con certeza que regreso a la televisión, sí, regresaré. Si no firmo por ATV, en algún canal debe ser. Pero de que regreso, regreso”, compartió a La República.

Además, destacó que ATV haya sido el canal donde ha trabajado durante muchos años y que estaría complacida de continuar en ese lugar. “ATV es mi canal, me encantaría serlo, pero falta afinar cosas”, declaró.