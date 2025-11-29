Gisela Valcárcel remeció las redes sociales al comentar una reciente publicación de Armando Tafur, quien hace pocos días se despidió de la producción de 'América hoy'. La popular 'Señito' confirmó que 'Papá Armando' será parte de GV Producciones, empresa fundada en el 2003 por Valcárcel y actualmente administrada por su hija, Ethel Pozo.

La recordada conductora de 'El gran show' reveló que Tafur asumirá un nuevo cargo dentro de la productora y se mostró confiada en que los próximos proyectos irán "viento en popa". Además, deseó éxitos en esta nueva etapa profesional.

Gisela Valcárcel se pronuncia tras salida de Armando Tafur

A través de un comentario, Valcárcel expresó su emoción por el nuevo rumbo profesional del Armando Tafur: “Querido, igual estoy con lágrimas en los ojos. ¡Gracias! ¡Eres un gran líder! Se que lo que viene es mejor y, a tu lado, los equipos seguirán creciendo. ¡Gracias!", escribió en la publicación de despedida del productor.

La presentadora de televisión no solo destacó su labor al frente del magacín, sino que confirmó su nuevo rol dentro de la empresa. “Estoy feliz de saber que eres ahora el director de contenido de GV Producciones. Lo que dejas es un trabajo impecable, lo que viene, que siga siendo guiado por Dios”, añadió.

Gisela Valcárcel anuncia proyectos junto a exproductor de 'América hoy'

Fiel a su estilo, Gisela Valcárcel también compartió una historia en Instagram publico donde aparece junto a Tafur dentro de las instalaciones de GV Producciones. “Armando, ya no estás en 'América hoy'. Estás aquí en GV Producciones. ¿Qué haremos?, ¿Dónde estarás? Vamos a buscar chamba. Acá estoy con Tafur. ¡Se vienen cositas, todas buenas!", declaró.

Esta particular publicación reavivó las especulaciones sobre una posible llegada de Tafur a Panamericana TV, canal con el que se vincula a Valcárcel. La reciente incorporación de Susana Umbert como accionista - figura cercana a la popular ‘Señito’ - también ha reforzado las versiones de una nueva etapa dentro del canal, con cambios estructurales y una apuesta por liderar la sintonía en el país.