Espectáculos

Magaly arremete contra Gisela Valcárcel y Karla Tarazona tras saludo con beso en preventa de Panamericana: "Judas las dos"

Magaly Medina criticó el inesperado saludo entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel durante la preventa de Panamericana. “Eso ya fue la suma de la hipocresía", comentó la 'Urraca'.

Magaly arremete contra Gisela y Karla Tarazona tras saludo con beso en preventa de canal 5.
Magaly arremete contra Gisela y Karla Tarazona tras saludo con beso en preventa de canal 5. | Foto: Composición LR/Magaly TV La Firme.

Magaly Medina no tardó en pronunciarse tras el inesperado encuentro entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel durante la preventa de Panamericana para el 2026. El sorpresivo saludo de beso en la mejilla entre ambas figuras —conocidas por mantener una relación tensa desde hace años— generó revuelo inmediato en el mundo del espectáculo.

Fiel a su estilo frontal, Magaly dejó claro que el gesto no le causó mayor impresión y lanzó una contundente crítica. “Eso ya fue la suma de la hipocresía que ha caracterizado toda la vida a la televisión nacional”, expresó la conductora, dejando entrever que, pese al saludo cordial ante cámaras, las diferencias entre ambas continúan intactas.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel habla sobre su hija Ethel Pozo y el futuro de 'América Hoy' tras anunciar que se irá a Panamericana

lr.pe

Magaly tildó de judas a Gisela y Karla Tarazona por darse un beso en la mejilla

En medio de la ceremonia de la preventa de Panamericana (canal 5), Gisela Valcárcel hizo su aparición en el escenario luciendo un elegante vestido plateado que deslumbró a todos los presentes. Entre las figuras que la recibieron estuvieron Ric La Torre, Kurt Villavicencio “Metiche” y Karla Tarazona. La conductora saludó cordialmente a cada uno de los talentos de Panamericana TV; sin embargo, el saludo que más llamó la atención fue el que compartió con Tarazona, actual pareja de Christian Domínguez.

Este momento no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien desde su programa criticó con dureza la actitud de ambas. “Ahí, dándose el beso de Judas, el más famoso del día. Qué nivel de hipocresía”, comentó la ‘Urraca’, sin filtro. Con evidente sarcasmo, continuó: “Es que ahora van a ser compañeras de canal. Gisela habrá dicho: ‘Te saludo hoy porque cuando mi hija termine su contrato, te saco de la mañana y pongo a mi Ethel’”, soltó entre risas, avivando aún más la polémica en torno al inesperado encuentro.

