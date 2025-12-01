¿Magaly Medina se va de ATV? La conductora afirma que seguirá en la televisión en 2026, pero su futuro en el canal es incierto

Magaly Medina habló sobre su futuro contractual con ATV y las posibles opciones en caso de no continuar en el canal 9. | Foto: composición LR/IG - Alejandro Pizarro/Magaly TV: la firme

Magaly Medina habló sobre su futuro contractual con ATV y las posibles opciones en caso de no continuar en el canal 9. | Foto: composición LR/IG - Alejandro Pizarro/Magaly TV: la firme

La periodista de espectáculos Magaly Medina reapareció recientemente en un evento público en Lima, donde se refirió a su futuro en la televisión y a su permanencia en ATV. Al ser consultada por diferentes medios de comunicación, la conductora no dudó en pronunciarse al respecto.

La incertidumbre dentro del canal 9 respecto a la renovación del contrato de Magaly Medina con ATV para el 2026 se ha convertido en un tema de controversia y ha acaparado las portadas de los medios de espectáculos.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su permanencia en ATV?

Desde el 2024 y 2025, han surgido varios rumores sobre la permanencia en ATV de la famosa conductora de televisión. Durante el tiempo que ha estado frente al Magaly TV: la firme, rumores y declaraciones sobre el estrés acumulado ha influido en sus decisiones respecto a su continuidad con el canal.

Ante las preguntas relacionadas con su futuro, Magaly Medina señaló que, hasta el momento, no ha firmado ningún contrato con ATV, ya que está evaluando distintas opciones en caso de no continuar en la casa televisora.

“Todavía no lo he firmado. Estoy evaluando algunas cosas. Regreso a la tele, sí, regresaré. Si no firmo con ATV, definitivamente volveré por otro canal. Pero ATV es mi canal, me encantaría hacerlo ahí, pero aún falta afinar algunos detalles”, declaró con tranquilidad Magaly. Estas declaraciones dejan en claro que su intención es continuar en ATV, aunque no descarta otras propuestas laborales para seguir conduciendo en la televisión peruana.

Sus 'buenos deseos' a Gisela Valcárcel

Al ser consultada por el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión, la periodista de espectáculos no dudó en desearle lo mejor y en reconocer su trayectoria y liderazgo como conductora de programas de entretenimiento.

“Qué bueno. Ella siempre será una figura referencial en nuestra televisión, y es positivo que vuelvan este tipo de referentes. Yo estoy de lunes a viernes en horario estelar; ella, desde hace muchos años, es la reina de los fines de semana”, expresó, y descartó que exista alguna rivalidad entre ambas.