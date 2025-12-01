Magaly Medina sorprendió al presentarse en el aniversario 31 de La Bella Luz, donde fue elegida como madrina junto con María Pía Copello. Durante la celebración, la popular ‘Urraca’ bailó al ritmo del tema 'Coqueta', momento que rápidamente llamó la atención del público. Las cámaras captaron la reacción de su esposo, Alfredo Zambrano, quien observó el baile de la conductora con una expresión que los usuarios en redes sociales calificaron como “enamorada”.

La peculiar reacción del notario no pasó desapercibida y generó comentarios en redes sociales, en el que se destacó la actitud de la conductora de 62 años, y el apoyo incondicional de su esposo, quien la acompañó al concierto de cumbia pese a que la conductora suele bromear con que tiene “dos pies izquierdos”.

La tierna reacción de Alfredo Zambrano al ver bailar cumbia a su esposa Magaly y usuarios reaccionan

Magaly Medina se presentó el 29 de noviembre en el aniversario de La Bella Luz, en el que sorprendió al público al lucirse con unos pasos de cumbia sobre el escenario. Mientras la conductora disfrutaba del ritmo y era ovacionada por los asistentes, las cámaras captaron la reacción de su esposo, Alfredo Zambrano, quien desde el público esbozó una delicada sonrisa al verla bailar. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El clip generó comentarios que destacaban tanto la actitud de la 'Urraca' como la tierna expresión del notario. Sin embargo, fue la reacción del notario lo que más llamó la atención de los usuarios. “El esposo muy enamorado”, “Su esposo la mira con ojos de amor y admiración”, “Magaly, así es, con esa mirada de tu esposo… ya quisieran tener a alguien así a su lado”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en los videos compartidos en las distintas plataformas.

Magaly Medina se burla de Cueva tras ser madrina de La Bella Luz

La conductora de 'Magaly TV, la firme', con tono irónico sobre su presencia como madrina en el aniversario del grupo de cumbia: "Y pensar que este grupo empezó a hacerse conocido con Cueva, cuando cantó ‘Niña tonta’, me acuerdo. Ah, una tonta en su vida”, declaró en entrevista para Nueva Q.

Pero la conductora no se quedó ahí y continuó con sus comentarios en tono picante. “¿Quién lo diría? Ahora yo, madrina de La Bella Luz. Hay que decirle: ‘Cuevita, ¿cómo te quedó el ojo?’”, expresó entre risas. Además, destacó el crecimiento musical de la agrupación y mencionó que ya conoce varios de sus temas más populares, como 'Coqueta', 'La del besito' y 'El mix chelero', reconociendo el impacto que han tenido en el público y en las plataformas digitales.