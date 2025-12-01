HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, queda emocionado tras verla bailar cumbia y usuarios reaccionan: "Muy enamorado"

Magaly sorprendió con sus pasos de cumbia en el aniversario de La Bella Luz, pero la tierna reacción de su esposo Alfredo Zambrano, desde el público, se robó toda la atención en redes sociales.

Magaly Medina se convirtió en la madrina de La Bella Luz. Foto: composición LR/difusión/TikTok
Magaly Medina se convirtió en la madrina de La Bella Luz. Foto: composición LR/difusión/TikTok

Magaly Medina sorprendió al presentarse en el aniversario 31 de La Bella Luz, donde fue elegida como madrina junto con María Pía Copello. Durante la celebración, la popular ‘Urraca’ bailó al ritmo del tema 'Coqueta', momento que rápidamente llamó la atención del público. Las cámaras captaron la reacción de su esposo, Alfredo Zambrano, quien observó el baile de la conductora con una expresión que los usuarios en redes sociales calificaron como “enamorada”.

La peculiar reacción del notario no pasó desapercibida y generó comentarios en redes sociales, en el que se destacó la actitud de la conductora de 62 años, y el apoyo incondicional de su esposo, quien la acompañó al concierto de cumbia pese a que la conductora suele bromear con que tiene “dos pies izquierdos”.

Magaly Medina responde al regreso de Gisela Valcárcel a la televisión y ser su competencia: 'Ella reina los fines de semana'

La tierna reacción de Alfredo Zambrano al ver bailar cumbia a su esposa Magaly y usuarios reaccionan

Magaly Medina se presentó el 29 de noviembre en el aniversario de La Bella Luz, en el que sorprendió al público al lucirse con unos pasos de cumbia sobre el escenario. Mientras la conductora disfrutaba del ritmo y era ovacionada por los asistentes, las cámaras captaron la reacción de su esposo, Alfredo Zambrano, quien desde el público esbozó una delicada sonrisa al verla bailar. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El clip generó comentarios que destacaban tanto la actitud de la 'Urraca' como la tierna expresión del notario. Sin embargo, fue la reacción del notario lo que más llamó la atención de los usuarios. “El esposo muy enamorado”, “Su esposo la mira con ojos de amor y admiración”, “Magaly, así es, con esa mirada de tu esposo… ya quisieran tener a alguien así a su lado”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en los videos compartidos en las distintas plataformas.

Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: 'Estoy enamorada'

Magaly Medina se burla de Cueva tras ser madrina de La Bella Luz

La conductora de 'Magaly TV, la firme', con tono irónico sobre su presencia como madrina en el aniversario del grupo de cumbia: "Y pensar que este grupo empezó a hacerse conocido con Cueva, cuando cantó ‘Niña tonta’, me acuerdo. Ah, una tonta en su vida”, declaró en entrevista para Nueva Q.

Pero la conductora no se quedó ahí y continuó con sus comentarios en tono picante. “¿Quién lo diría? Ahora yo, madrina de La Bella Luz. Hay que decirle: ‘Cuevita, ¿cómo te quedó el ojo?’”, expresó entre risas. Además, destacó el crecimiento musical de la agrupación y mencionó que ya conoce varios de sus temas más populares, como 'Coqueta', 'La del besito' y 'El mix chelero', reconociendo el impacto que han tenido en el público y en las plataformas digitales.

Magaly Medina con traje de bailarina en aniversario de La Bella Luz: “Yo sé que soy dos pies izquierdos”

Magaly Medina con traje de bailarina en aniversario de La Bella Luz: “Yo sé que soy dos pies izquierdos”

Magaly Medina presume de ser la madrina de La Bella Luz y le saca pica a Christian Cueva: “¿Cómo te quedó el ojo?”

Magaly Medina presume de ser la madrina de La Bella Luz y le saca pica a Christian Cueva: “¿Cómo te quedó el ojo?”

¡Lo dio todo! Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz: "Sé que soy dos pies izquierdos"

¡Lo dio todo! Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz: "Sé que soy dos pies izquierdos"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Javier Masías genera polémica por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

Jefferson Farfán deja en shock a conductores de ‘La manada’ al revelar el excesivo costo de su outfit: “$/900 el polo”

Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

Agatha Lys cuenta cómo se salvó de morir antes de tomar un vuelo a Arequipa, gracias a una premonición: "Me vi bajando de un avión destruido"

Agatha Lys cuenta cómo se salvó de morir antes de tomar un vuelo a Arequipa, gracias a una premonición: "Me vi bajando de un avión destruido"

Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”

Madre de Jesús Barco sorprende con mensaje a Melissa Klug tras reconciliarse con futbolista: “Te doy las gracias”

Magaly Medina presume de ser la madrina de La Bella Luz y le saca pica a Christian Cueva: “¿Cómo te quedó el ojo?”

Magaly Medina presume de ser la madrina de La Bella Luz y le saca pica a Christian Cueva: “¿Cómo te quedó el ojo?”

