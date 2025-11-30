Magaly Medina y María Pía Copello fueron las madrinas del 31.º aniversario de La Bella Luz y se robaron el show. El evento, realizado en el Parque Lloque Yupanqui de Los Olivos, reunió a cientos de asistentes que disfrutaron de la animación de ambas conductoras, quienes en más de una ocasión han expresado su gusto por la música de la agrupación.

Fiel a su estilo, Medina no desaprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Christian Cueva, quien contribuyó a que la orquesta gane mayor popularidad al cantar y bailar el tema 'Niña tonta'. En tono burlón, la conductora de espectáculo comentó sobre su nuevo papel: "Madrina de La Bella Luz. Hay que decirle (a Cuevita)".

Magaly Medina le saca pica a Christian Cueva

Tras ser abordada por las cámaras de 'La nueva Q', Medina aclaró: "Una de las madrinas. Ah, somos dos. Estamos compartiendo con la Pía”. La figura de ATV recordó que La Bella Luz alcanzó gran exposición gracias al seleccionado nacional. "Y pensar que este grupo empezó a hacerse conocido con Cueva, cuando cantó ‘Niña tonta’, me acuerdo. Ah, una tonta en su vida”, dijo enviándole, además, una indirecta a Pamela Franco.

Pero eso no fue todo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' agregó: ¿Quién lo diría? Ahora yo, madrina de La Bella Luz. Hay que decirle: ‘Cuevita, ¿cómo te quedó el ojo?’”. La conductora también elogió la música de la agrupación y mencionó cómo conoció canciones como 'Coqueta', 'Niña tonta', 'La del besito' y 'El michelero'.

Magaly Medina sorprende al bailar en el aniversario de La Bella Luz

Magaly Medina y María Pía Copello, dos de las figuras más reconocidas de la televisión peruana, acapararon todas las miradas en el 31.º aniversario de La Bella Luz. Ambas participaron como madrinas del multitudinario concierto y sorprendieron al protagonizar una batalla de baile que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Medina abrió el duelo con 'Coqueta', uno de los clásicos de la agrupación, desatando los aplausos del público.

Al cierre del concierto, ambas agradecieron al público y a la agrupación por la invitación. "Es un honor para nosotras apadrinar a una orquesta que llena estos escenarios. Ya quisiéramos Pía y yo tener este tipo de público día a día en nuestros programas. Los amamos. Gracias, Bella Luz, por hacernos parte de su celebración”, expresó Medina.