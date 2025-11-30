Magaly Medina brilla con look de cumbia y se ríe de sí misma: “Yo sé que soy dos pies izquierdos”

El 31° aniversario de La Bella Luz, celebrado este sábado 29 de noviembre en el Parque Lloque Yupanqui, tuvo un momento que acaparó todas las miradas: la aparición de Magaly Medina. La conductora de televisión y madrina de la orquesta subió al escenario con un vestuario inspirado en los trajes icónicos de las integrantes de la agrupación, que destacó por su brillo, lentejuelas y pedrería, fusionando elegancia y diversión en una sola presentación.

Magaly se integró a la celebración y, fiel a su estilo, bromeó con el público: "¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches (…) Yo sé que soy dos pies izquierdos". Sin embargo, no dejó que eso la detuviera: se animó a bailar al ritmo de “Coqueta”, tema popular de La Bella Luz, desatando la euforia del público.

Brillo y estilo que conquistaron al público

El baile de Magaly rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de internautas destacaron tanto su carisma como su vestuario: "Magaly se ve espectacular", "Qué vestido tan lindo", "Magaly siempre marcando estilo", "Los pasos prohibidos de Magaly me encantan", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Su presencia también se convirtió en uno de los momentos más comentados del aniversario, y medios locales coincidieron en que Magaly logró combinar glamour, diversión y cercanía con el público, convirtiéndose en la estrella indiscutible de la noche.

Por otro lado, al recordar con su estilo directo, cómo fue su primer acercamiento con la popular agrupación soltó una frase que causó revuelo inmediato entre los asistentes.

“A La Bella Luz los conocí por el tramposazo ese”, declaró entre risas, sin detallar a quién se refería ni ofrecer más contexto. La frase, tan frontal como inesperada, despertó murmullos y dejó abierta la interpretación. Magaly no profundizó en el comentario, lo que aumentó la curiosidad del público.

Luego, reflexionó sobre su cercanía actual con la orquesta. “Mira tú cómo han cambiado los tiempos”, añadió, recordando que hoy es madrina de Bella Luz.