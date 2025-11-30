HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina brilla con look de cumbia y se ríe de sí misma: “Yo sé que soy dos pies izquierdos”

La conductora se sumó a la celebración de los 31 años de la orquesta La Bella Luz y acaparó todas las miradas gracias a su elegante vestuario con lentejuelas y pedrería, además de un baile que se volvió viral en redes sociales.


Magaly Medina bailó al ritmo de "Coqueta". Créditos: Marcia Chahua / La República.
Magaly Medina bailó al ritmo de "Coqueta". Créditos: Marcia Chahua / La República.

El 31° aniversario de La Bella Luz, celebrado este sábado 29 de noviembre en el Parque Lloque Yupanqui, tuvo un momento que acaparó todas las miradas: la aparición de Magaly Medina. La conductora de televisión y madrina de la orquesta subió al escenario con un vestuario inspirado en los trajes icónicos de las integrantes de la agrupación, que destacó por su brillo, lentejuelas y pedrería, fusionando elegancia y diversión en una sola presentación.

Magaly se integró a la celebración y, fiel a su estilo, bromeó con el público: "¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches (…) Yo sé que soy dos pies izquierdos". Sin embargo, no dejó que eso la detuviera: se animó a bailar al ritmo de “Coqueta”, tema popular de La Bella Luz, desatando la euforia del público.

TE RECOMENDAMOS

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver: Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

lr.pe

Brillo y estilo que conquistaron al público

El baile de Magaly rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de internautas destacaron tanto su carisma como su vestuario: "Magaly se ve espectacular", "Qué vestido tan lindo", "Magaly siempre marcando estilo", "Los pasos prohibidos de Magaly me encantan", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Su presencia también se convirtió en uno de los momentos más comentados del aniversario, y medios locales coincidieron en que Magaly logró combinar glamour, diversión y cercanía con el público, convirtiéndose en la estrella indiscutible de la noche.

Por otro lado, al recordar con su estilo directo, cómo fue su primer acercamiento con la popular agrupación soltó una frase que causó revuelo inmediato entre los asistentes.

Puedes ver: ¡Lo dio todo! Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz: "Sé que soy dos pies izquierdos"

lr.pe

“A La Bella Luz los conocí por el tramposazo ese”, declaró entre risas, sin detallar a quién se refería ni ofrecer más contexto. La frase, tan frontal como inesperada, despertó murmullos y dejó abierta la interpretación. Magaly no profundizó en el comentario, lo que aumentó la curiosidad del público.

Luego, reflexionó sobre su cercanía actual con la orquesta. “Mira tú cómo han cambiado los tiempos”, añadió, recordando que hoy es madrina de Bella Luz.

Notas relacionadas
Magaly Medina llama 'infelices' a conductores de ‘Good Floro’ por difundir rumores de supuesto 'affaire' entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

Magaly Medina llama 'infelices' a conductores de ‘Good Floro’ por difundir rumores de supuesto 'affaire' entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

LEER MÁS
¡Lo dio todo! Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz: "Sé que soy dos pies izquierdos"

¡Lo dio todo! Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz: "Sé que soy dos pies izquierdos"

LEER MÁS
¡Todas unas cumbiamberas! Magaly Medina y María Pía Copello se enfrentan en versus en redes sociales: "Las 2 tienen su swing"

¡Todas unas cumbiamberas! Magaly Medina y María Pía Copello se enfrentan en versus en redes sociales: "Las 2 tienen su swing"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria sorprende al revelar cómo la trata: “Me siento afortunada”

LEER MÁS
Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

LEER MÁS
Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

LEER MÁS
Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

LEER MÁS
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025