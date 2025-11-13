Xiomy Kanashiro sorprendió a los conductores del programa 'Arriba mi gente'. En medio de los fuertes rumores sobre planes de matrimonio con Jefferson Farfán, la bailarina se presentó el 12 de noviembre en el set de Latina, donde no solo manifestó ilusión por unirse en el altar con el exfutbolista, sino que también aseguró contar con la bendición de su suegra, Guadalupe Farfán, mejor conocida en la farándula nacional como 'Mamá Charo'.

Su revelación llegó como una respuesta a un comentario del presentador Ricardo Rondón, quien quedó completamente en shock ante las palabras de la artista de 27 años, también recordada por su paso por el deporte como voleibolista.

Xiomy Kanashiro revela que tiene la bendición de 'Mamá Charo', madre de Jefferson Farfán

Todo comenzó en Arriba mi gente al abordar los rumores de matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, luego de que ambos mostraran en redes supuestos anillos de compromiso desde Miami, donde celebraron los 41 años del exseleccionado nacional. La 'Chinita' aclaró que ambos estaban enfocados en sus respectivos proyectos, aunque también confesó su ilusión: "Cada que (dicen) 'se va a casar', estoy esperando la pedida de mano".

Tras escucharla, Rondón comentó que lo único que faltaba era la bendición de Mamá Charo. De inmediato, la bailarina respondió con firmeza: "Pero la bendición la tengo". La revelación desató la euforia del conductor, quien exclamó: "¡La tiene! Eso va a rebotar en todas las plataformas digitales". Entre risas, Xiomy cerró el momento enviando un beso a su "suegrita", como ella misma la llamó.

Santi Lesmes a favor de Jefferson Farfán por no pedirle la mano a Xiomy Kanashiro en Miami

Más adelante, Santi Lesmes agregó que tenía una teoría del porqué Jefferson Farfán no le habría pedido la mano a Xiomy Kanashiro en Miami, y que apoyaba al exdelantero por su decisión. Sus palabras dejaron intrigada a la participante de 'La casa de la comedia', quien no pudo ocultar su gesto de sorpresa.

"Ha hecho lo correcto no porque no te lo merezcas, porque te lo mereces, pero no hay que juntar celebraciones. Si se va a Miami por el santo de Jefferson, se celebra el santo. Yo creo que Jefferson va a elegir un lugar mejor para pedirte matrimonio", argumentó el conductor. En esa línea, Kanashiro se mostró de acuerdo y reafirmó estar a la expectativa de que llegue ese día. "El momento indicado. Yo creo que sí, lo estoy esperando bastante tiempo", sentenció.