HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
Espectáculos

Xiomy Kanashiro revela que tiene la aprobación de 'Mamá Charo' para casarse con Jefferson Farfán: "Me dio su bendición"

En televisión, Xiomy Kanashiro sorprendió al hablar sobre la madre de Jefferson Farfán. La bailarina se mostró ilusionada con la idea de que Jefferson Farfán le pida la mano tras 9 meses de relación.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro cumplen 9 meses de relación el 14 de noviembre.
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro cumplen 9 meses de relación el 14 de noviembre. | Foto: composición LR/Instagram

Xiomy Kanashiro sorprendió a los conductores del programa 'Arriba mi gente'. En medio de los fuertes rumores sobre planes de matrimonio con Jefferson Farfán, la bailarina se presentó el 12 de noviembre en el set de Latina, donde no solo manifestó ilusión por unirse en el altar con el exfutbolista, sino que también aseguró contar con la bendición de su suegra, Guadalupe Farfán, mejor conocida en la farándula nacional como 'Mamá Charo'.

Su revelación llegó como una respuesta a un comentario del presentador Ricardo Rondón, quien quedó completamente en shock ante las palabras de la artista de 27 años, también recordada por su paso por el deporte como voleibolista.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: Estoy esperando la pedida de mano

lr.pe

Xiomy Kanashiro revela que tiene la bendición de 'Mamá Charo', madre de Jefferson Farfán

Todo comenzó en Arriba mi gente al abordar los rumores de matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, luego de que ambos mostraran en redes supuestos anillos de compromiso desde Miami, donde celebraron los 41 años del exseleccionado nacional. La 'Chinita' aclaró que ambos estaban enfocados en sus respectivos proyectos, aunque también confesó su ilusión: "Cada que (dicen) 'se va a casar', estoy esperando la pedida de mano".

Tras escucharla, Rondón comentó que lo único que faltaba era la bendición de Mamá Charo. De inmediato, la bailarina respondió con firmeza: "Pero la bendición la tengo". La revelación desató la euforia del conductor, quien exclamó: "¡La tiene! Eso va a rebotar en todas las plataformas digitales". Entre risas, Xiomy cerró el momento enviando un beso a su "suegrita", como ella misma la llamó.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro sorprende al hacer confesión sobre su relación con Jefferson Farfán: No me daban ni un mes

lr.pe

Santi Lesmes a favor de Jefferson Farfán por no pedirle la mano a Xiomy Kanashiro en Miami

Más adelante, Santi Lesmes agregó que tenía una teoría del porqué Jefferson Farfán no le habría pedido la mano a Xiomy Kanashiro en Miami, y que apoyaba al exdelantero por su decisión. Sus palabras dejaron intrigada a la participante de 'La casa de la comedia', quien no pudo ocultar su gesto de sorpresa.

"Ha hecho lo correcto no porque no te lo merezcas, porque te lo mereces, pero no hay que juntar celebraciones. Si se va a Miami por el santo de Jefferson, se celebra el santo. Yo creo que Jefferson va a elegir un lugar mejor para pedirte matrimonio", argumentó el conductor. En esa línea, Kanashiro se mostró de acuerdo y reafirmó estar a la expectativa de que llegue ese día. "El momento indicado. Yo creo que sí, lo estoy esperando bastante tiempo", sentenció.

Notas relacionadas
Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Estoy esperando la pedida de mano"

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Estoy esperando la pedida de mano"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro se conmueve al revelar la dura batalla que su hermana menor enfrentó contra el cáncer: "Todo lo hago por ella"

Xiomy Kanashiro se conmueve al revelar la dura batalla que su hermana menor enfrentó contra el cáncer: "Todo lo hago por ella"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro sorprende al hacer confesión sobre su relación con Jefferson Farfán: "No me daban ni un mes"

Xiomy Kanashiro sorprende al hacer confesión sobre su relación con Jefferson Farfán: "No me daban ni un mes"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

LEER MÁS
Revelan la cantidad que exige Melissa Linares a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

Revelan la cantidad que exige Melissa Linares a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS
Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

LEER MÁS
Christian Ysla decepcionado con los peruanos tras críticas a Yiddá Eslava: "Somos bestias que se burlan del animal que está herido"

Christian Ysla decepcionado con los peruanos tras críticas a Yiddá Eslava: "Somos bestias que se burlan del animal que está herido"

LEER MÁS
Imitador de Faraón Love Shady emociona a fans de 'Yo soy', pero reacción del jurado genera críticas: "Tienen miedo al éxito"

Imitador de Faraón Love Shady emociona a fans de 'Yo soy', pero reacción del jurado genera críticas: "Tienen miedo al éxito"

LEER MÁS
Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Espectáculos

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Milena Zárate revela cómo fue su compromiso con su tatuador en Chicago y afirma: “Lo importante no es el anillo, sino el respeto”

Rodrigo González se pronuncia tras pedido de Yiddá Eslava a sus fans para ver su película: “No vamos a andar de beneficencia”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025