Espectáculos

Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos "No quieren verla"

Romina Gachoy reveló que Angie Jibaja terminó decepcionando a sus hijos tras los comentarios que realizó en redes sociales, donde criticó a la modelo uruguaya y a Jean Paul Santa María. 

Romina Gachoy brindó detalles del reencuentro de Angie Jibaja Foto: Composición LR
Romina Gachoy brindó detalles del reencuentro de Angie Jibaja Foto: Composición LR

Romina Gachoy brindó detalles del reciente reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos, a quienes no veía desde hace cuatro años. Según contó la uruguaya, la popular 'Chica de los tatuajes' decepcionó a los menores luego de realizar comentarios en redes sociales sobre una supuesta crisis matrimonial entre Gachoy y Jean Paul Santa María, padre de los niños.

Como se recuerda, los hijos de Angie Jibaja son criados por su padre, Jean Paul Santa María, y su actual esposa, la modelo uruguaya Romina Gachoy, quienes han asumido el rol de figuras parentales en su día a día. Por ello, ‘La nena de la cumbia’ reveló que le pidió encarecidamente a la actriz peruana que actuará de manera responsable; sin embargo, aseguró que volvió a decepcionar a los menores con sus publicaciones en redes. 

Romina Gachoy confirma que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos

Romina Gachoy indicó que conversó con Angie Jibaja y le pidió "por favor que no les haga daño, que haga las cosas bien", y que esta le prometió no volver a decepcionarlos. “Ellos le dijeron a su abuela que no querían verla. Sin embargo, hablé con ambos y logré convencerlos, después de una larga charla, para que la perdonen y le den una oportunidad. El resultado es que nuevamente los vuelve a decepcionar con sus comentarios en redes sociales. Otra vez no quieren verla”, declaró.

Asimismo, Romina descartó que atraviese una crisis matrimonial con Jean Paul Santa María y aclaró que tenía previsto viajar con su familia a España, pero decidió no aceptar ningún trabajo en el extranjero si no era junto a ellos. “No existe una crisis, pero nuevamente ella ha salido a hablar mal de nosotros en sus historias, a pesar de que nuestro hijo le pidió que dejara de hablar mal de su familia. Esa fue una de las condiciones que le puso para verla y es lo primero que hace”, se lamentó.

¿Qué dijo Angie Jibaja?

A través de una transmisión en TikTok, Angie Jibaja arremetió contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, y los responsabilizó de cualquier situación a la que puedan quedar expuestos sus hijos. Si a alguno de mis niños les pasa algo, le echo directamente la culpa a Jean Paul Santa María y su esposa. Es increíble que los dejen salir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe. Mis niños son sanos, son inocentes”, expresó.

Pero eso no fue todo, la 'Chica de los tatuajes' aseguró que los menores son castigados por Gachoy y Santa María, y que temen contar la verdad por posibles represalias. “Por yo haber hablado hoy con ustedes, seguramente van a tener un castigo. No es novedad: los van a castigar, los van a torturar”, afirmó. 

