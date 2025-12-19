HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién fue Jessica Madueño, madre del hijo de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, y de qué falleció?

Jessica Madueño saltó a los reflectores cuando inició una lucha pública por los derechos de su hijo con el cantante venezolano Guillermo Dávila, Vasco Madueño. Lamentablemente, el cáncer apagó su vida.

Vasco Madueño es hijo de Guillermo Dávila y Jessica Madueño, quien falleció el 22 de noviembre de 2025.
Vasco Madueño es hijo de Guillermo Dávila y Jessica Madueño, quien falleció el 22 de noviembre de 2025. | Foto: composición LR/ATV

La noticia del fallecimiento de Jessica Madueño conmueve al entretenimiento peruano y a los seguidores de su hijo, el cantante Vasco Madueño. La madre del joven intérprete partió de este mundo el 22 de noviembre de 2025, dejando un vacío profundo en la vida de su familia y en especial en la de Vasco, quien compartió públicamente su dolor semanas después, este 19 de diciembre.

El anuncio tardío sorprendió a sus seguidores, que habían notado la ausencia del artista en redes sociales. En su comunicado, Vasco reveló que no enfrentó este duro momento en soledad, pues contó con el respaldo de amigos, familiares y de su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila.

Jessica Madueño, madre y pilar en la vida de Vasco

Jessica Madueño fue la mujer que marcó el rumbo de Vasco desde sus primeros años. Crio a su hijo en Perú, acompañándolo en cada etapa de su vida y alentando su vocación musical. Su figura se convirtió en el soporte emocional y personal del joven artista, quien la describió como su amiga y compañera de innumerables aventura.

Su primera aparición en televisión se dio en 2013, a través de la cadena internacional Univisión, según un informe de 'Magaly TV, la firme'. Desde que reveló públicamente que Vasco era hijo de Guillermo Dávila, Jessica asumió un rol activo en la defensa de sus derechos y lo acompañó en su desarrollo artístico, etapa en la que él ya evidenciaba un notable talento.

Jessica Madueño cuando estaba esperando el nacimiento de su hijo con Guillermo Dávila, Vasco Madueño.

Jessica Madueño cuando estaba esperando el nacimiento de su hijo con Guillermo Dávila, Vasco Madueño. Foto: ATV

¿De qué falleció Jessica Madueño, la madre de Vasco Madueño?

Tras su paso por los reflectores, madre e hijo regresaron a Lamas, en la región de San Martín, donde vivieron en calma durante varios años, hasta que el cáncer irrumpió en la vida de Jessica en 2019 y la obligó a enfrentar un largo proceso médico.

En 2024, cuando Vasco Madueño tenía 23 años y su madre 63, la enfermedad se agravó y él decidió pausar su carrera musical para trabajar en una cafetería y ayudar a costear el tratamiento en Lima, ciudad a la que tuvieron que volver, según revelaron en octubre de ese año. Incluso organizó el concierto benéfico 'Sentimiento Peruano', con el propósito de recaudar fondos para su atención. En ese evento, Vasco y su padre, Guillermo Dávila, aparecieron juntos por primera vez en público, sellando una reconciliación en medio de la delicada situación familiar.

Lamentablemente, Jessica Madueño falleció en la madrugada del 22 de noviembre de 2025 en un hospital de Lima. Vasco compartió la noticia el 19 de diciembre y explicó que retrasó el anuncio por el dolor que le causaba comunicarlo. En su mensaje, agradeció haber podido dedicar toda su energía a acompañarla en sus últimos meses y expresó su gratitud hacia quienes lo respaldaron en esta etapa.

