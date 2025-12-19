HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
EN VIVO | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     EN VIVO | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     EN VIVO | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Caso Cócteles en jaque: ¿Se archiva el proceso contra Keiko Fujimori? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Mayra Goñi regresa a la TV con 'Valentina Valiente', novela que protagonizará con Rodrigo Brand, actor mexicano con quien fue ampayada

La actriz peruana Mayra Goñi compartirá roles protagónicos con el actor mexicano Rodrigo Brand, con quien recientemente fue ampayada por 'Magaly TV, la firme'.

Mayra Goñi y el actor Rodrigo Brand protagonizan 'Valentina Valiente'. Foto: composición LR/difusión
Mayra Goñi y el actor Rodrigo Brand protagonizan 'Valentina Valiente'. Foto: composición LR/difusión

Mayra Goñi vuelve a la televisión peruana como protagonista de 'Valentina Valiente', la nueva novela que se estrenará por Latina Televisión a inicios de 2026. La producción marca el esperado regreso de la actriz tras sus recordados papeles en 'Ven, baila quinceañera' y 'Los Vílchez', y la reúne en pantalla con el actor mexicano Rodrigo Brand, con quien recientemente fue ampayada por las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

El vínculo entre la pareja de actores llamó la atención luego de que fueran captados juntos en un local de Miraflores, donde se mostraron cercanos y cómplices. Las imágenes, difundidas por el programa de Magaly Medina, sorprendieron justo cuando se confirma que compartirán roles protagónicos en esta historia inspirada en la clásica telenovela 'María la del barrio'.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: 'Mi compañera y amiga'

lr.pe

Mayra Goñi protagoniza 'Valentina Valiente' junto con actor mexicano Rodrigo Brand

En 'Valentina Valiente', Mayra Goñi, de 33 años, interpreta a Valentina, una joven luchadora que canta en las calles para sobrevivir y sacar adelante a su familia. Vive humildemente junto a su abuelita y sus tres hermanitos, por quienes trabaja incansablemente, demostrando fortaleza, sensibilidad y un gran corazón frente a las adversidades.

El coprotagonista de la historia es el actor mexicano Rodrigo Brand, quien en los últimos días ha sido relacionado sentimentalmente con Mayra Goñi tras ser vistos juntos en Miraflores. Según las imágenes emitidas por 'Magaly TV, la firme', la actriz fue captada sentada sobre las piernas del galán de telenovelas, tomados de la mano y compartiendo un ambiente de evidente cercanía.

PUEDES VER: Streamer Neutro encara a Gerald Oropeza por polémico comentario sobre Mayra Goñi: 'Conversamos en privado'

lr.pe

¿De qué trata la novela de Mayra Goñi 'Valentina Valiente'?

'Valentina Valiente' narra la historia de una joven decidida y valiente que, pese a las carencias económicas, asume con madurez la responsabilidad de cuidar a su familia. Valentina no solo enfrenta la dureza de la vida en las calles, sino que lucha cada día por brindar un futuro mejor a sus hermanos y a su abuelita, sin perder su esencia ni su sensibilidad.

Sin embargo, su destino da un giro inesperado cuando se revela que es la heredera de un millonario y la única sobreviviente de una tragedia ocurrida años atrás. Su ingreso a una familia de alta sociedad desatará conflictos, rivalidades, prejuicios sociales y ambiciones ocultas, además de sacar a la luz secretos del pasado que cambiarán su vida para siempre.

Notas relacionadas
¿Y Neutro? Mayra Goñi es ampayada en situación comprometedora junto al galán mexicano Rodrigo Brand

¿Y Neutro? Mayra Goñi es ampayada en situación comprometedora junto al galán mexicano Rodrigo Brand

LEER MÁS
Magaly Medina lanza duras críticas al reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: 'No tienen códigos''

Magaly Medina lanza duras críticas al reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: 'No tienen códigos''

LEER MÁS
Streamer Neutro encara a Gerald Oropeza por polémico comentario sobre Mayra Goñi: "Conversamos en privado"

Streamer Neutro encara a Gerald Oropeza por polémico comentario sobre Mayra Goñi: "Conversamos en privado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: "Mi compañera y amiga"

LEER MÁS
¡Ni Corazón Serrano ni Son del Duke! La Bella Luz fue premiada como la orquesta más destacada del 2025 en The Golden Star Awards 2025

¡Ni Corazón Serrano ni Son del Duke! La Bella Luz fue premiada como la orquesta más destacada del 2025 en The Golden Star Awards 2025

LEER MÁS
Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

LEER MÁS
Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: "Así o más lindo"

Ethel Pozo vive emotivo reencuentro con su hija mayor tras su llegada de España y presenta al enamorado de la joven: "Así o más lindo"

LEER MÁS
¿Quién es Tania Pinedo, la flamante novia de la tiktoker Lis Padilla, y cuántos años de diferencia se llevan?

¿Quién es Tania Pinedo, la flamante novia de la tiktoker Lis Padilla, y cuántos años de diferencia se llevan?

LEER MÁS
Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Eres una mujer increíble y divertida”

Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Eres una mujer increíble y divertida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO por las semifinales de la Copa Paceña: empatan 0-0 en el primer tiempo

Espectáculos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

Ana Lucía Urbina auxilió a Cielo Fernández tras quedarse sin voz en pleno show de Corazón Serrano y usuarios la elogian: “Súbanle el sueldo”

Tilsa Lozano ganó S/ 50.000 en 'El valor de la verdad': estas fueron todas sus confesiones en el sillón rojo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025