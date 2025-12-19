Mayra Goñi vuelve a la televisión peruana como protagonista de 'Valentina Valiente', la nueva novela que se estrenará por Latina Televisión a inicios de 2026. La producción marca el esperado regreso de la actriz tras sus recordados papeles en 'Ven, baila quinceañera' y 'Los Vílchez', y la reúne en pantalla con el actor mexicano Rodrigo Brand, con quien recientemente fue ampayada por las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

El vínculo entre la pareja de actores llamó la atención luego de que fueran captados juntos en un local de Miraflores, donde se mostraron cercanos y cómplices. Las imágenes, difundidas por el programa de Magaly Medina, sorprendieron justo cuando se confirma que compartirán roles protagónicos en esta historia inspirada en la clásica telenovela 'María la del barrio'.

Mayra Goñi protagoniza 'Valentina Valiente' junto con actor mexicano Rodrigo Brand

En 'Valentina Valiente', Mayra Goñi, de 33 años, interpreta a Valentina, una joven luchadora que canta en las calles para sobrevivir y sacar adelante a su familia. Vive humildemente junto a su abuelita y sus tres hermanitos, por quienes trabaja incansablemente, demostrando fortaleza, sensibilidad y un gran corazón frente a las adversidades.

El coprotagonista de la historia es el actor mexicano Rodrigo Brand, quien en los últimos días ha sido relacionado sentimentalmente con Mayra Goñi tras ser vistos juntos en Miraflores. Según las imágenes emitidas por 'Magaly TV, la firme', la actriz fue captada sentada sobre las piernas del galán de telenovelas, tomados de la mano y compartiendo un ambiente de evidente cercanía.

¿De qué trata la novela de Mayra Goñi 'Valentina Valiente'?

'Valentina Valiente' narra la historia de una joven decidida y valiente que, pese a las carencias económicas, asume con madurez la responsabilidad de cuidar a su familia. Valentina no solo enfrenta la dureza de la vida en las calles, sino que lucha cada día por brindar un futuro mejor a sus hermanos y a su abuelita, sin perder su esencia ni su sensibilidad.

Sin embargo, su destino da un giro inesperado cuando se revela que es la heredera de un millonario y la única sobreviviente de una tragedia ocurrida años atrás. Su ingreso a una familia de alta sociedad desatará conflictos, rivalidades, prejuicios sociales y ambiciones ocultas, además de sacar a la luz secretos del pasado que cambiarán su vida para siempre.