Gustavo Costas recordó lo rebelde que era Jefferson Farfán en Alianza Lima a los 18 años: "Pensaba que era Maradona"

Gustavo Costas, actual entrenador de Racing, rememoró su paso por Alianza Lima y su relación con Jefferson Farfán, destacando su talento y carácter rebelde.

Costas habló sobre los inicios de Jefferson Farfán en el fútbol profesional. Foto: Lr/ESPN
Gustavo Costas dejó huella en Alianza Lima y en Jefferson Farfán. La 'Foquita', cuando apenas tenía 18 años, era una joven promesa y recibió el respaldo del entrenador argentino. El experimentado técnico fue el encargado de guiarlo en sus primeros pasos en el fútbol profesional y no lo defraudó, aunque el camino no fue fácil. El histórico '10' de la Calle tenía su carácter y era complicado contener su talento.

El entrenador de 62 años ha llevado al club de Avellaneda a destacar en el ámbito internacional, logrando la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Además, su equipo se encuentra en los cuartos de final del Torneo Clausura. Por este motivo, recordó su paso por la Liga 1.

lr.pe

¿Qué dijo Gustavo Costas sobre Jefferson Farfán en Alianza Lima?

El entrenador de Racing, luego de eliminar a River Plate, fue consultado acerca del mejor jugador que dirigió y no se demoró ni un minuto en recordar a Jefferson Farfán. "Sin duda, Farfán en Alianza Lima. A él yo le decía de todo", declaró tajantemente para ESPN. Además, reveló que 'Jeffry' era rebelde. "Él era un pibe, un pibito. En esa época me peleaba con él, pues ya pensaba que era Maradona", enfatizó

Asimismo, se animó a contar otras anécdotas: "Cuando llegué a Alianza, él ya había jugado en primera, pero lo llamaban el delantero sin gol. Los periodistas eran muy exigentes y ya lo querían matar. Tenían unas condiciones espectaculares. La verdad que para mí fue un jugador totalmente distinto", finalizó Gustavo Costas en ESPN.

lr.pe

¿En qué temporada coincidieron Jefferson Farfán y Hernán Barcos en Alianza Lima?

Cabe destacar que Jefferson Farfán y Hernán Barcos conquistaron juntos cuatro títulos con la camiseta de Alianza Lima: dos Torneos Clausura y dos ediciones de la Liga 1, en las temporadas 2021 y 2022, siendo ambos figuras fundamentales en la obtención de esos campeonatos. Desde entonces, las trayectorias de ambos siguieron caminos diferentes. Farfán optó por retirarse del fútbol profesional en 2022, mientras que Barcos continuó su carrera con los blanquiazules hasta el 2025.

