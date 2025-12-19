HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Baigorria & Said Palao, Natalia Salas & Sergio Coloma y las bodas más espectaculares de la farándula peruana 2025

Estas son los matrimonios más comentados del 2025, las cuales destacaron por sus lujosas celebraciones, emotivos momentos que sorprendieron en la farándula peruana.

Alejandra Baigorria & Said Palao y otras bodas del 2025. Foto: composición LR/difusión
El 2025 quedará registrado como uno de los años más memorables para la farándula peruana. Entre los matrimonios más comentados destacan los de Alejandra Baigorria y Said Palao, Natalia Salas y Sergio Coloma, Salim Vera y Claudia Sobenes, y Micaela Belmont con Fernando Palazuelo. Cada una de estas bodas marcó estilos distintos, historias personales profundas y, en algunos casos, controversias que hicieron aún más mediático cada evento.

lr.pe

Las bodas que impactaron la farándula peruana

Alejandra Baigorria y Said Palao

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue, sin duda, una de las más mediáticas del 2025. La empresaria conocida como la ‘Gringa de Gamarra’ y el deportista sellaron su amor el sábado 26 de abril, tras más de cinco años de relación. La ceremonia religiosa se realizó en la histórica iglesia San Pedro, mientras que el matrimonio civil tuvo lugar en la Municipalidad de Lima.

El festejo continuó en el exclusivo Fundo Casa Blanca, en Pachacámac, donde los novios celebraron a lo grande junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo. Sin embargo, la boda no estuvo exenta de polémicas. Uno de los momentos más comentados fue la difusión de un video de Mario Irivarren hablando de un posible reencuentro con su expareja Vania Bludau. A ello se sumó un tenso episodio protagonizado por Thamara Medina, hermana de la empresaria, quien mantuvo una fuerte discusión con su madre, Verónica Alcalá, llegando incluso a los golpes.

lr.pe

Natalia Salas y Sergio Coloma

Otra de las bodas más emotivas del 2025 fue la de Natalia Salas y Sergio Coloma, celebrada el sábado 15 de noviembre. La actriz peruana vivió uno de los momentos más significativos de su vida al contraer matrimonio religioso en una ceremonia íntima, rodeada de familiares, amigos cercanos y colegas del medio artístico.

El enlace se llevó a cabo en el Club Árabe Palestino de Surco, donde Natalia caminó entre rosas blancas hacia Sergio, a quien describió como “el hombre que le da vida a su vida”. La ceremonia conmovió profundamente a los asistentes, especialmente porque la actriz ha revelado que enfrenta un segundo cáncer, lo que dio un significado aún más profundo a la celebración.

La pareja, que ya se había casado por civil semanas antes, realizó un ritual simbólico de arenas blancas y moradas, representando la unión irreversible de sus vidas. Los votos, escritos por Natalia desde hace ocho años, incluyeron promesas sencillas y cargadas de amor, como “prepararte el café por las mañanas”. Entre los invitados destacó Anahí de Cárdenas, quien dirigió el ritual y expresó un mensaje que emocionó a todos los presentes.

Salim Vera y Claudia Sobenes

El vocalista de Líbido, Salim Vera, también se sumó a la lista de bodas destacadas del 2025. El músico se casó el sábado 8 de noviembre con su pareja, Claudia Sobenes, modelo y Miss Ultra Universe 2023. La romántica ceremonia se realizó en la ciudad de Arequipa, escenario elegido por la pareja para sellar su amor.

La boda se celebró al aire libre, rodeada de familiares y amigos cercanos. Cabe recordar que Salim Vera le pidió matrimonio a Claudia en agosto de este mismo año, también en la Ciudad Blanca. El cantante, de 54 años, y Claudia, de 29 años y educadora de profesión, se conocieron a través de Facebook, según revelaron en una entrevista con Magaly Medina. Además, la pareja confesó que tiene planes de formar una familia y tener hijos.

Micaela Belmont y Fernando Palazuelo

En una celebración de elegancia y fusión cultural, Micaela Belmont se casó con Fernando Palazuelo el 11 de octubre en la ciudad de Cáceres, España. La actriz peruana, recordada por su papel en Los Vílchez, contrajo matrimonio con el hermano de la duquesa de Huéscar en una ceremonia que reunió a invitados de la élite social, artística y cultural de Europa y Perú.

Jessica Madueño fue una mujer peruana que tuvo una relación sentimental con el cantante 

