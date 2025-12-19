HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López responde a Christian Cueva tras demanda de divorcio: “Soy la madre de sus hijos”

La influencer cuestionó la forma en que se viene manejando el proceso legal. Sin embargo, se mostró dispuesta a conciliar y recalcó que su preocupación es garantizar estabilidad para sus hijos.

López se refirió al proceso legal que enfrenta con el futbolista. Foto: Composición LR
López se refirió al proceso legal que enfrenta con el futbolista. Foto: Composición LR

Pamela López rompió su silencio y se conectó al programa de Magaly Medina para hablar sobre la demanda de divorcio presentada por Christian Cueva. La madre de los hijos del futbolista se refirió al proceso judicial ingresado el 17 de diciembre ante el 20º Juzgado de Familia de Lima y dejó en claro cuál es su posición en medio de esta situación.

Durante la conversación, la popular “Kittypam” reiteró que, pese al fin de su relación sentimental, su principal preocupación sigue siendo el bienestar de sus hijos. Además, contó cómo ha percibido los intentos de conciliación propuestos por el entorno de su expareja.

Pamela López responde tras la demanda de Cueva

La influencer no ocultó su molestia al referirse al proceso iniciado por el futbolista y aseguró que todo se ha vuelto “un tema de nunca acabar”. Durante la entrevista, López cuestionó el entorno que rodea a su expareja y sostuvo que, lejos de buscar soluciones, se priorizan intereses personales por encima de los menores.

En tanto, sobre el reciente anuncio de Cueva junto a su abogado y la invitación a conciliar, Pamela aclaró que su intención siempre ha sido cerrar el vínculo de manera ordenada, aunque cuestionó la forma en la que se viene manejando el tema legal.

“Qué gracioso. Para mí siempre fue un circo. Para información de él, yo no tengo un staff de abogados. Cuento con uno (…) y sí, estoy abierta y dispuesta a conciliar. Sin embargo, cuando hay bienes de por medio, cada quien quiere mirar sus beneficios”, comentó.

Asimismo, señaló que es ella quien asume completamente la crianza de sus tres hijos y quien se encarga de su día a día, dejando en claro que su lucha no es personal, sino por garantizarles estabilidad: “Sé cuándo se enferman, cuándo necesitan algo. Sé cómo lidiar cuando tienen conflictos. Es el techo de sus hijos, no es para mí”.

Finalmente, Pamela López recordó los 13 años de relación que mantuvo con el futbolista y pidió que su rol como madre sea tomado en cuenta en cualquier decisión legal.

“Fui la esposa. Soy la madre de sus hijos. Dejé mi lado mujer por convertirme en esposa y en mamá. Entonces, en base a eso, me gustaría que su flamante staff de abogados pueda considerar todo, como el bienestar de mis hijos”, agregó.

Christian Cueva anuncia demanda y propone diálogo

Por su parte, Christian Cueva hizo pública la demanda en sus redes sociales el martes 17 de diciembre. Sin embargo, un día después, compartió un video junto a uno de sus representantes legales, donde detalló la situación y extendió una invitación a la madre de sus hijos para dialogar.

“Como es de conocimiento, el estudio Villaverde ha tenido el patrocinio del señor Christian Cueva. En este sentido, hemos presentado la demanda de divorcio ante el Poder Judicial contra la señora Pamela López. Sin embargo, la invitamos a ella y a sus abogados a dialogar con nosotros, a fin de hacer un proceso más armonioso en beneficio de ambas partes”, expresó.

