Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta prisión para Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Jefferson Farfán llama “padre” a Gustavo Costas luego que lo eligiera como el mejor jugador que dirigió: “No olvidaré lo que decías”

Gustavo Costas, actual técnico de Racing Club, sorprendió al elogiar a Jefferson Farfán como el mejor futbolista que ha entrenado. La ‘Foquita’ le respondió con un emotivo mensaje en redes sociales.

Gustavo Costas fue entrenador de Jefferson Farfán por dos temporadas en Alianza Lima. Foto: composiciónLR/ESPN/difusión
En medio del gran momento que vive Gustavo Costas con Racing Club, el entrenador argentino recordó una etapa especial de su carrera en una entrevista con ESPN. En ella, eligió sin dudar a Jefferson Farfán como el mejor futbolista que ha dirigido, incluso por encima de figuras actuales de su plantel. Esta declaración conmovió a hinchas peruanos y argentinos, y no tardó en recibir una respuesta cargada de afecto por parte del exjugador de Alianza Lima.

Costas, quien condujo a Racing a conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, atraviesa un momento estelar en su carrera como director técnico. Sin embargo, sus palabras mostraron que guarda un recuerdo especial por su paso por el fútbol peruano y, sobre todo, por haber dirigido al talentoso delantero nacional cuando era una joven promesa en Matute.

Paolo Guerrero revela en qué equipo le gustaría jugar luego de salir de Alianza Lima: "Eso sí quiero ganar"

lr.pe

¿Qué dijo Gustavo Costas sobre Jefferson Farfán?

Durante una entrevista brindada al medio deportivo ESPN, Gustavo Costas fue consultado por el jugador más destacado que tuvo bajo su mando a lo largo de su trayectoria. Sin rodeos, eligió a Jefferson Farfán, a quien dirigió en Alianza Lima en las temporadas 2003 y 2004, cuando el equipo logró el bicampeonato del fútbol peruano.

“Son muchos, pero yo te voy a decir uno. Lo que lo p*teaba a ese pibe, a Farfán. Farfán es de otro planeta. Te puedo decir hoy de Racing, de los míos, también, pero lo de Farfán… le decía de todo. Tú sabes cómo soy yo, y él era un pibe, un pibito. Tenía 19 años, 18 años”, confesó el DT.

Costas recordó con detalle el carácter fuerte y la personalidad que mostraba el delantero peruano desde muy joven, algo que generó choques en el vestuario pero que también reflejaba su seguridad en sí mismo.

Asimismo, habló sobre las críticas que recibía Farfán al inicio de su carrera, cuando no lograba anotar con regularidad. Pese a ello, siempre confió en su potencial y lo definió como un jugador “distinto”.

“Cuando llegué a Alianza, él estaba. Ya había jugado en primera, no hacía ni un gol. Lo llamaban el delantero sin gol. Viste cómo son los periodistas cuando no hacen un gol, lo matan. Pero tenía unas condiciones espectaculares. Para mí fue un jugador totalmente distinto”, sentenció el exdefensor.

La respuesta de Jefferson Farfán al elogio de Gustavo Costas

Tras la difusión de estas declaraciones, Jefferson Farfán no tardó en manifestarse. El exjugador peruano utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a quien considera una figura clave en su formación profesional.

“Gracias PADRE por esas lindas palabras, agradecido por la confianza que me diste siempre para ser YO en el campo de juego. Nunca olvidaré lo que me decías antes de los partidos: ‘De mitad al campo para arriba haz lo que quieras: DIVIÉRTETE’”, escribió el ídolo de Alianza Lima en su cuenta de Instagram.

La reacción de Farfán no solo conmovió a sus seguidores, sino que también reflejó la influencia que tuvo Gustavo Costas en su desarrollo como futbolista de élite. Bajo la conducción del argentino, el atacante alcanzó su consolidación en el torneo local antes de dar el salto al fútbol internacional.

Historia del exfutbolista de Alianza Lima. Foto: Instagram/jefferson_farfan_oficial

