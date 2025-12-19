HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ethel Pozo se quiebra al anunciar su salida de 'América hoy' tras más de ocho años en la conducción: "Esta casa me ha dado tanto"

La hija de Gisela Valcárcel se despidió entre lágrimas de 'América hoy' y agradeció al canal por el apoyo recibido en los más de 8 años en la conducción del programa.

Ethel Pozo en 'América hoy'
Ethel Pozo en 'América hoy'

Ethel Pozo lloró al despedirse de 'América hoy', programa en el que formó parte de la conducción durante más de ocho años. En medio del programa en vivo, la hija de Gisela Valcárcel anunció oficialmente su salida y agradeció a América Televisión por todo el apoyo recibido a lo largo de estos años. Sus compañeros, Janet Barboza y Edson Dávila, le dedicaron unas palabras agradeciéndole por su compañerismo y amistad.

"Agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos ocho años y medio, porque hoy es mi último día en programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto", expresó conmovida Ethel Pozo y remarcó su crecimiento en la conducción: "He crecido muchísimo, he cometido errores y también aciertos (...) me voy supercontenta".

Ethel Pozo anuncia su salida del programa y agradece a América TV

La hija de Gisela Valcárcel se despidió de la casa televisiva en la que debutó, en medio de los rumores que la vinculan con un próximo proyecto en Panamericana Televisión, canal al que regresó recientemente su madre, la popular 'Señito'. Sobre sus futuros planes, Ethel Pozo señaló: “Se vienen cosas hermosas, pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí”.

Durante su despedida, Ethel Pozo recordó con nostalgia el inicio de su trayectoria en América Televisión. “En 2017, el 20 de agosto, de la mano del gran Eric Jurgensen y GV Producciones, aprobaron un casting conmigo y Yaco Eskenazi, y dijeron 'que vaya al aire'. De ahí surgieron Mi mamá cocina mejor que la tuya, En esta cocina mando yo, El show después del show y finalmente América Hoy”, relató.

Además, agradeció a sus colegas y directivos por la confianza brindada durante todos estos años, mencionando a Erick Jurgensen, Pablo Massi, Fernando Muñiz y Jorge Gripa, su jefe directo. Ethel destacó que su paso por el canal le permitió crecer profesionalmente, aprender de sus aciertos y errores, y vivir momentos inolvidables junto al equipo y el público.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel habla sobre su hija Ethel Pozo y el futuro de 'América Hoy' tras anunciar que se irá a Panamericana

lr.pe

Janet Barboza y Edson Dávila le dedican emotivos mensajes a Ethel Pozo

En su despedida, Ethel Pozo también recibió emotivas palabras de sus compañeros de América Hoy. Janet Barboza y Edson Dávila le expresaron su cariño y reconocimiento por los años de trabajo compartidos. “Solo tengo cosas buenas que decir, eres una extraordinaria compañera, eres una gran mujer”, le dijo la popular ‘Rulitos’.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Edson Dávila, ‘Giselo’, quien no pudo contener las lágrimas al dedicarle unas palabras a Ethel Pozo. Visiblemente afectado, confesó: “Desde que entré, justo hablaba con Carloncho y le decía que estoy con un nudo en la garganta”. Luego agregó: “Te quiero mucho, contigo aprendí un montón también, no me gusta llorar, pero te tengo mucho cariño. Te admiro mucho”.

