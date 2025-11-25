HOYSuscripcion LR Focus

Mario Irivarren confiesa que no celebró el gol de Jefferson Farfán en el repechaje de la Selección Peruana: “Me disculpo”

En el podcast 'La Manada', Mario Irivarren sorprendió a Jefferson Farfán al revelar que no vio el partido del repechaje contra Nueva Zelanda y no celebró el gol que llevó a Perú al Mundial de Rusia 2018.

El episodio de 'La Manada' se estrenó el lunes 24 de noviembre. Foto: composiciónLR/YouTube/Selección Peruana
En una conversación que combinó humor, sinceridad y recuerdos de una etapa histórica para el fútbol peruano, Mario Irivarren confesó a Jefferson Farfán que no celebró su gol en el partido de repechaje ante Nueva Zelanda, en 2017. Esta revelación se dio en el nuevo podcast 'La Manada', donde la expareja de Ivana Yturbe explicó que no estaba viendo el encuentro que clasificó a la selección al Mundial Rusia 2018.

El diálogo entre ambos se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio. Farfán, exdelantero de Alianza Lima, reaccionó con sorpresa cuando Irivarren admitió que no vio el partido en directo. A pesar de haber compartido pasado sentimental con la misma persona, ambos demostraron no tener ningún conflicto actual y aprovecharon la ocasión para aclarar rumores pasados.

PUEDES VER: ¿Yahaira Plasencia o Laura Spoya? La inesperada respuesta de Farfán cuando le preguntaron a quién prefiere como conductora de TV

lr.pe

¿Qué le dijo Mario Irivarren a Jefferson Farfán sobre su gol en el repechaje?

El esperado reencuentro entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren se dio en el programa 'La Manada', conducido por el chico reality junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. La conversación fluyó entre anécdotas personales y temas deportivos, pero tomó un giro inesperado cuando Farfán preguntó directamente: “¿Quiero saber si gritaste mi gol? Eso quiero saber, si gritó mi gol”.

Irivarren respondió con franqueza: “Para serte sincero, no estaba viendo el partido”, provocando que la 'Foquita' se levantó de su asiento, fingiendo indignación por la inesperada respuesta.

Ante la sorpresa del resto del equipo, Mario intentó explicar: “Me disculpo. Pero luego vi la repetición y ahí grité”. Sin embargo, Jefferson Farfán no quedó satisfecho con esa explicación y replicó: “¡Qué repetición! No es lo mismo, no se vive igual con la repetición”.

Irivarren justificó su actitud argumentando que nunca ha sido un hincha fervoroso del fútbol y que, si bien apoya a la selección, no vive los partidos con la intensidad de otros aficionados.

Jefferson Farfán descarta enemistad con Mario Irivarren

Otro de los temas que generó expectativa fue la supuesta tensión entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren por Ivana Yturbe, expareja de ambos. Durante años, los seguidores de la farándula local especularon sobre una posible rivalidad entre el futbolista y el integrante de 'Esto es Guerra'. No obstante, ambos utilizaron el espacio de 'La Manada' para aclarar los rumores y dejar en claro que no existe ningún conflicto entre ellos.

Desde el inicio de la entrevista, Farfán se mostró cordial y bromista con Irivarren. El tono amigable permitió que abordaran el tema de una llamada telefónica que años atrás generó polémica en redes sociales, al ser interpretada como un enfrentamiento por temas personales. Irivarren explicó que esa conversación telefónica se originó por un malentendido, luego de que una tercera persona llevara información tergiversada al futbolista:

Jefferson Farfán, por su parte, reconoció que la situación fue producto de un error de comunicación y descartó cualquier tipo de resentimiento: “Lo llamé con ninguna mala intención, aparte sabía que era mi fan. No pasó a mayores, todo quedó ahí sin ningún problema”.

Aseguró que la información que recibió no correspondía con la realidad y que todo se resolvió rápidamente, sin que existiera confrontación alguna.

