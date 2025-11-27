Mario Irivarren respondió a las críticas de Magaly Medina y precisó detalles de su diálogo con Jefferson Farfán en el podcast “La Manada”, luego de que se le atribuyera haber mencionado a la modelo Ivana Yturbe, su expareja. El exintegrante de realities sostuvo que nunca se refirió de manera directa a Yturbe y que la anécdota compartida en el programa no estaba relacionada con ella, sino con una persona distinta, sin vínculo con sus relaciones sentimentales.

La controversia se originó tras la emisión del más reciente episodio de ‘La manada’, el cual motivó comentarios de Magaly Medina, quien cuestionó a Mario Irivarren y Jefferson Farfán por hablar sobre historias del pasado vinculadas con la Ivana Yturbe. La conductora sugirió que ambos habían revelado aspectos privados, pese a que ella mantiene una relación estable con su esposo. Ante ello, Irivarren aprovechó un espacio en el podcast para desmentir esas versiones y enfatizó que su relato no tenía la intención de aludir a ninguna persona identificable. Señaló: “Entiendo que los programas de espectáculo van a rebotar lo que digamos, pero no hay que tergiversar la información o sacar conclusiones que no corresponden a la verdad, simplemente para darle un toque más llamativo o amarillista a la noticia”.

Mario Irivarren precisó que la historia relatada en el podcast no tenía relación con Ivana Yturbe

Mario Irivarren negó haber mencionado a Ivana Yturbe durante su participación en el podcast 'La manada' y explicó que la anécdota relatada no estaba relacionada con ella. Además, precisó que la historia involucraba a una tercera persona, ajena tanto a su vida como a la de Jefferson Farfán, y que fue identificada con un seudónimo para preservar su anonimato. “No entiendo por qué la señora Magaly afirma con nombre y apellido que fue esa persona”, señaló el exchico reality, tras remarcar que el relato buscaba generar humor, no controversia.

Magaly Medina sostuvo en su programa que los conductores del podcast revivieron hechos vinculados a la expareja de Irivarren, lo que consideró inapropiado. Frente a ello, el influencer aseguró que la intención fue entretener y que se trató de una situación del pasado sin intención de incomodar. También reiteró que respeta a las personas que formaron parte de su vida privada y que el contenido fue presentado con un enfoque anecdótico y sin ánimo de ofender.