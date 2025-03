Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizaron un emotivo momento en el programa 'Mande quien Mande'. Durante una dinámica de preguntas, el exchico reality expresó su deseo de tener una hija, pero su esposa fue tajante con su respuesta, dejándolo sorprendido.

La pareja, considerada una de las más queridas de la farándula peruana, ha compartido en varias ocasiones detalles sobre su vida familiar. Sin embargo, esta vez, el sueño de Yaco Eskenazi de agrandar la familia quedó en suspenso tras la confesión de la modelo.

Yaco Eskenazi impactado tras negativa de Natalie Vértiz de tener una hija

En la última edición de 'Mande quien Mande', transmitida el viernes 21 de marzo, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz participaron en una dinámica de preguntas en la que se abordó la posibilidad de que tuvieran otro hijo. Durante la conversación, el exchico reality admitió que su mayor ilusión es tener una niña.

"Como yo siempre he dicho desde que tuvimos a Liam, la decisión de tener un bebé más siempre va a pasar por Natalie. Gracias a Dios sigo vigente como lo dije hace unos años y todo depende de Natalie", expresó Yaco Eskenazi, dejando en claro que respeta la decisión de su esposa. Sin embargo, la respuesta de la exMiss Perú no fue la que él esperaba.

Natalie Vértiz dejó en claro su postura y compartió su sentir con la conductora María Pía Copello. "No, de verdad no sé cómo lo hace tú. No te voy a mentir que me da un poco de celos con la catita (la hija de Copello) que digo: 'qué chévere, como hacen cosas que les gusta a las dos' porque a mis hijos ni miran la película que me gusta, nada. Quedará en una ilusión porque no", afirmó.

Natalie Vértiz confiesa detalle íntimo de su relación con Yaco Eskenazi

Además del momento emotivo, la pareja también protagonizó una divertida anécdota sobre su vida en pareja. Yaco Eskenazi confesó que siempre busca demostrarle cariño a su esposa, aunque a veces esto tenga consecuencias inesperadas.

"Donde hay un espacio para el momento, tienes que aprovecharlo porque después no sabes cuándo estás castigado, porque sí, a veces, me castigan", comentó entre risas, provocando la reacción de Natalie.

Ante esto, la modelo no dudó en explicar en qué circunstancias decide aplicar esos “castigos”: "Mira, si me respondió feo, si no hizo lo que le pedí, si no recogió a los chicos, ahí es castigado. Ahí ni me toca el dedo del pie", aseguró la modelo, dejando en claro la complicidad que existe entre ellos.